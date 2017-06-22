Астана, 22 июня, 2017, 18:17 — ИА Регнум. 926 операций по трансплантации были проведены в Казахстане в 2016 году. Из них 12 — это трансплантаций сердца, 1 трансплантация легких, 204 трансплантации почек, а также трансплантации кожи, сухожилий, костного мозга и печени. Такую информацию представил сегодня, 22 июня, министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов.

Хирург

«Безусловно, потребность населения в трансплантации гораздо выше, и та скорость, с которой у нас сегодня трансплантология развивается, не дает шансов на выживание многим пациентам, в том числе и детям. Они вынуждены ехать за границу, чтобы провести трансплантацию. При этом мы ограничиваем развитие этой отрасли в стране, одной из причин этого является более медленное развитие трупного донорства на фоне родственного», — отметил Елжан Биртанов.

В качестве примера он привел случай в Актюбинске, когда врачи пересадили органы умершего юноши двум пациентам, а его родственники затем написали заявление в прокуратуру.

«Ажиотаж вокруг этой тематики поднимается далеко не в первый раз, мы понимаем, что для этого есть основания и нет 100%-го консенсуса касательно данного вопроса. И это не первый случай, когда врачи обвиняются в том, что пытались спасти кому-то жизнь», — резюмировал министр.

Соответствующий закон в Казахстане был принят в 2009 году, однако Биртанов считает, что вопрос пересадки органов от умерших требует повторного обсуждения.

Также министр сообщил, что в Казахстане в 2016 году на 6 лет увеличилась ожидаемая продолжительность жизни. При этом общая смертность снизилась на 27%, материнская смертность — почти в 4 раза, младенческая смертность — в 1,7 раза. Вместе с тем смертность от злокачественных заболеваний снизилась на 20%, смертность от туберкулеза — в 5 раз.

Также он сообщил что по итогам 2016 года в Казахстане не зарегистрированы случаи заболевания людей холерой, чумой, дифтерией, полиомиелитом, сыпным тифом, гемофильной инфекцией типа В. По его словам, основную роль в этом сыграли профилактические мероприятия, в числе которых иммунопрофилактика. По словам министра, в стране из подлежащих вакцинации 4 802 603 человек, по итогам 2016 года уровень охвата целевых групп населения составил 95%.

«Для обеспечения доступности медицинской помощи сельскому населению, особенно проживающему в отдаленных и труднодоступных регионах, развивается транспортная медицина: функционируют 49 передвижных медицинских комплексов, 40 трассовых медико-спасательных пунктов и 3 лечебно-диагностических поезда», — рассказал Биртанов.

Министр пообещал модернизировать медицинское образование. В стратегических планах развития на 5 лет предусматривается изменение программ обучения, переобучение профессорско — преподавательского состава, расширение академической и управленческой самостоятельности медицинских вузов и создание университетских клиник.

Напомним, 20 июня 2017 года министр здравоохранения представил в правительстве Казахстана информацию по грядущей реформе медицины, которая, по его словам, обеспечит высокую доступность медицинской инфраструктуры как для городских, так и для сельских жителей Казахстана.

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Количество больных в Казахстане, нуждающихся в трансплантации сердца, составляет 50 человек, в трансплантации почек — 2,5 тысячи человек, в трансплантации печени — 500 человек.

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