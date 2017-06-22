Йошкар-Ола, 22 июня, 2017, 18:06 — ИА Регнум. В рейтинг доходов государственных служащих по версии Forbes попал учредитель птицефабрики «Акашевская», депутат Госсобрания Марий Эл и предполагаемый взяткодатель по делу экс-главы республики Николай Криваш. В рейтинге «Власть и деньги — 2017» он занял 7 строчку.

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Согласно декларации о доходах, по итогам 2016 года, Криваш стал самым состоятельным депутатом марийского парламента. По опубликованным сведениям о доходах в прошлом году он заработал 1,316 млрд рублей.

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Криваш владеет тремя земельными участками общей площадью 21,9 тыс. кв метров, также в собственности депутата три жилых дома совокупной площадью 1,41 тыс. кв метров. Транспортные средства — легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200, квадроцикл и гидроцикл.

Однако в рамках расследования дела экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова суд наложил обеспечительный арест на шесть объектов недвижимости Криваша — в Йошкар-Оле и подмосковном поселке Ленинские Горки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в отношении экс-главы Марий Эл возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), фигурантом дела кроме Криваша и Маркелова также является глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова.

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По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

На момент задержания Маркелова Криваш находился на лечении за границей. В мае он был объявлен в федеральный розыск, позднее суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заочного ареста. Он был объявлен в международный розыск. Позднее заочный арест по ходатайству адвоката Криваша был отменен.