Санкт-Петербург, 22 июня, 2017, 17:51 — ИА Регнум. Станцию метро «Крестовский остров» вблизи нового стадиона «Санкт-Петербург Арена» вечером 22 июня пришлось более чем на час закрыть на вход для пассажиров из-за огромного потока приезжающих на станцию болельщиков, спешащих на матч Кубка конфедераций.

Владислав Краев ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове

Сборные Австралии и Камеруна встретятся на арене «Санкт-Петербург» 22 июня в групповом матче. Игра начнется в 18:00. Матч станет первой в истории встречей сборных Австралии и Камеруна.

Как сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена, в 16:30 станцию «Крестовский остров» закрыли на вход, а все три эскалатора переключили на подъем прибывающих на станцию пассажиров, стремящихся на футбол.

Когда большинство болельщиков уже прибыли в район стадиона, в 17:37 станция возобновила работу в обычном режиме, на вход и на выход.

Как сообщало ИА REGNUM, после окончания первого матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландией 17 июня вход на станцию «Крестовский остров» ограничивали из-за большого скопления людей, желающих воспользоваться метрополитеном.