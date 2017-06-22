Москва, 22 июня, 2017, 16:44 — ИА Регнум. В России проблема свалок достаточно серьёзная. Проблема требует системного решения. Об этом сегодня, 22 июня, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Донской Сергей на совещании с членами правительства РФ, которое провел президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Сергей Донской

По его словам, «в целом по всей стране в стране существует более 4 тысяч санкционированных свалок, при этом несанкционированных полигонов за четыре года выявлено более 200 тысяч, 70% ликвидировано, осталось 57 тысяч полигонов».

«Ключевые позиции, которые необходимо в ближайшее время решать, — это подготовка и утверждение территориальных схем, назначение региональных операторов, определение соответствующих тарифов и принятие регионами инвестпрограмм», — отметил глава Минприроды.

На сегодня территориальных схем утверждено в 83 субъектах, семь регионов выбрали уже региональных операторов. Несмотря на то, что старт работы дан с 1 января 2019 года, когда все регионы должны будут перейти на новую систему, 27 регионов подтвердили, что в 2017 году они готовы начать работу на новой системе, привел цифры Донской.

«Вторая новация — это обязанность производителей, импортёров либо самостоятельно утилизировать товары после утраты ими потребительских свойств, либо платить за это государству экологический сбор. На сегодняшний момент эта норма вступила в силу, в первом квартале начали выплачивать экологический сбор, собрали 1,5 ммлрд рублей, которые мы собираемся направить субсидиями как раз пионерным регионам», — пояснил министр.

«Но вместе с тем регионы указывают на дефицит инвестиций. Мы считаем, необходимо изменить всё-таки подходы к расчёту экологического сбора. Предлагаем дать поручение правительству проработать вопрос, связанный с расширением перечня товаров, которые можно было бы утилизировать. Тем самым можно, в принципе, собирать до 30 млрд рублей и направлять регионам для проведения всех необходимых работ», — считает Донской.

«Ещё один важный момент, который хотел бы тоже обозначить. Мы понимаем, что рекультивация свалок — это достаточно сложная сейчас проблема. В отдельных случаях иногда и собственников невозможно найти. И, получается, всё взваливается на плечи государства. Есть предложение всё-таки подготовить экономический механизм, который бы гарантировал ликвидацию свалок-полигонов по итогам их работы», — предложил глава Минприроды.

Напомним, правительством РФ на сегодняшний день утверждён приоритетный проект «Чистая страна», в рамках которого уже ведётся работа по ликвидации свалок-полигонов. Речь идёт о 15 свалках-полигонах в 11 регионах страны. Сумма, которая будет затрачена до 2019 года, — более 5 миллиардов рублей.

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