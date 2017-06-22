Анапа, Краснодарский край, 22 июня, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Краснодарский край посетит президент РФ Владимир Путин. Рабочий визит главы российского государства на Кубань состоятся 23 июня, сообщается на сайте Кремля.

Allseas.com Трубоукладчик Audacia

В Анапе Владимир Путин лично проконтролирует стыковку мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток». За происходящим вместе с главой государства будут наблюдать полпред президента в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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«Газпром» вложит в «Турецкий поток» $6 млрд

Также руководитель страны осмотрит крупнейшее в мире строительное судно «Пиониринг Спирит». В день корабль способен монтировать от 3,5 до 5 кмгазопровода, общая протяженность которого должна составить 937 километров.

Напомним, трубоукладчик Audacia для строительства морского отрезка газопровода «Турецкий поток» прибыл в Анапу в мае 2017 года. Корабль, длина которого 225 метров, задействуют в сооружении подводных участков трубопроводов уже десять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, «Турецкий поток» строится из Анапского района (Краснодарский край) в западную часть Турции. Он будет проходить по дну Черного моря. В октябре 2016 года между Москвой и Анкарой подписан договор на прокладку двух ниток газопровода мощностью 15,75 млрд м³.

Строительство «Турецкого потока» обеспечит стабильные прямые поставки газа не только в Турцию, но и для потребителей в Южной и Юго-Восточной Европе. Ежегодный планируемый объем транспортировки — 31,5 миллиарда кубических метров газа.