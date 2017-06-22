Ростов-на-Дону, 22 июня, 2017, 16:22 — ИА Регнум.

Футбольный клуб «Ростов» продолжает подготовку к сезону 2017/18. Команда под руководством Леонида Кучука находится в Австрии на первом учебно-тренировочном сборе, который подходит к концу. Как отметил полузащитник желто-синих Павел Могилевец, тренерский штаб уделяет большое внимание тактике.

Fc-rostov.ru Павел Могилевец на тренировке

Впереди у игроков заключительный контрольный матч с венгерским «Видеотоном». Но даже к товарищеской встрече подготовка серьёзная.

«Что касается нагрузок, то они приличные. В первые дни было очень тяжело, в том числе из-за жаркой погоды. Очень много работаем над тактикой, серьезно готовимся даже к контрольным матчам. Для меня такое впервые, чтобы мы так плотно изучали соперника по товарищеской встрече», — отметил футболист.

Отметим, первая контрольная игра у «Ростова» не сложилась. Словенскому «Триглаву» желто-синие уступили со счётом 0:1.

«В первом тайме на поле было много молодых игроков и тех, кто на просмотре. Сложно составить цельное впечатление об их игре, но некоторые из них не дотягивают до уровня премьер-лиги. Этот матч дал нам информацию о том, на кого можно рассчитывать уже сейчас, а на кого ещё рано», — прокомментировал тренер Дмитрий Кириченко.

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Напомним, после ухода из команды Курбана Бердыева (туркменский специалист вернулся в казанский «Рубин» — прим. ИА REGNUM) состав футбольного клуба «Ростов» претерпел серьёзные изменения. Один за другим команду покинули одни из лучших футболистов. Это защитники Сесар Навас и Денис Терентьев, вратари Никита Медведев и Сослан Джанаев, хавбек Кристиан Нобоа. На прошлой неделе команду покинул нападающий Марко Девич.

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Произошли изменения и в администрации клуба. Так, президентом «Ростова» стал Арташес Арутюнянц. Он владеет компанией ООО «Южный Капитал», а также является депутатом донского парламента. Арутюнянц вошёл в тройку лидеров по доходам среди народных избранников Законодательного собрания региона. За 2016 год он заработал почти 206,4 млн рублей.

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