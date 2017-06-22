Москва, 22 июня, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Кандидатуру замглавы МИД РФ Алексея Мешкова на пост посла РФ во Франции поддержал комитет Госдумы по международным делам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня сообщил источник в дипломатических кругах.

ΑΠΕ-ΜΠΕ Алексей Мешков

«Комитет кандидатуру Мешкова поддержал», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем в комитете Госдумы по международным делам эту информацию не подтвердил.

Кандидатуру Мешкова теперь должен обсудить комитет Совфеда по международным делам.