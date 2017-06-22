Севастополь, 22 июня, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Правительство РФ готово было выделить Севастополю в три раза больше средств на строительство автодорог, но субъект не может пока освоить деньги так, чтобы их не «растырили». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы с педагогами 21 июня.

Иван Айвазовский. Крымское побережье у Ай-Петри. 1890

«В Севастополе ситуация сложнее, чем в Крыму в целом, — цитирует Путина «Российская газета». — Мы дали бы больше в два — три раза, но вы не сможете их освоить. К сожалению, Севастополь не готов к тому, чтобы принять такое количество денежных средств и освоить их так, чтобы, скажу грубо, никто их там не растырил и не разворовал. Деньги можно дать, но дело не в деньгах, важно, чтобы результат был».

По его словам, в Севастополе «даже нет строительных мощностей, чтобы необходимое количество дорог построить».

При этом президент напомнил, что решение о выделении порядка 5 млрд рублей Севастополю дополнительно было принято.

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников в апреле заявлял, что ближайшие годы в городе не будет аварийных или находящихся в плохом состоянии дорог.

«В Севастополе не будет «убитых» дорог. В начале этого года закончен ремонт трассы Ялта-Севастополь, на которую были постоянные жалобы. До 2020 года в развитие дорог инвестируется 20 миллиардов рублей», — сказал он в интервью Lenta.ru.

По данным главного финансиста города Владимира Штопа, в первом квартале 2017 года департаменты капстроительства и транспорта показали критически низкий уровень освоения средств — от «ниже 1% до 3%».

На 2017 год Севастополю на развитие дорожного хозяйства было выделено 3,2 млрд рублей. Из них 1,79 млрд — на объекты ФЦП по строительству участка трассы «Таврида» и Камышовского шоссе.

Предполагалось, что остальные средства направят на проектирование и строительство переходящих объектов прошлого года, капремонт 29 дорог и текущий ремонт 52 дорог, а также их содержание.

В конце 2016 года правительство отчиталось, что по разным видам ремонта Севастополь не освоил от 6 до 40% выделенных средств. В 2016 году на ремонт дорожной инфраструктуры Севастополю из разных источников было выделено 1,9 млрд рублей.