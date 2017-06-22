Санкт-Петербург, 22 июня, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Активисты движения «Весна» сегодня, 22 июня, зажгли свечи на набережной реки Фонтанки в Петербурге в память о жертвах войны. Об этом они сообщили на своей странице в социальной сети. Акция стала традиционной и проводится активистами движения в День памяти и скорби уже не первый год.

Https://vk.com/spb_vesna Акция памяти на набережной Фонтанки (фото Движения «Весна»)

Выбор места объясняется тем, что у дома №21 на набережной Фонтанки находилась полынья, откуда в суровые блокадные зимы люди блокированного врагом города набирали воду.

Всего было зажжено 1418 свечей — по одной за каждый день Великой Отечественной войны.

«Мы считаем важным помнить не только о днях побед, но и о трагических датах. День начала войны, унесшей миллионы жизней, бесспорно является таковой. Нельзя забывать о сделанных человечеством ошибках, дабы не повторить снова», — говорят активисты «Весны».

Акция прошла без каких-либо политических плакатов и лозунгов. После ее завершения свечи убрали с набережной.

Добавим, что утром 22 июня Петербург присоединился к Всероссийской акции «Свеча памяти». У Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в Московском районе представители общественного движения «Волонтеры Победы» выложили свечами надпись «1941 ПОМНИМ», возложили цветы к монументу и почтили память погибших минутой молчания.

А в 15:00 на воинском мемориале «Кондакопшино» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга началась торжественно-траурная церемония захоронения останков 44 бойцов Красной армии, обнаруженных в ходе поисковых работ 2015−2016 годов в местах боёв за Ленинград.