Симферополь, 22 июня, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Падение мировых цен на нефть не будет способствовать снижению цен на бензин в стране. Об этом 22 июня на пресс-конференции в Симферополе заявил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«Падение цены на нефть не повлияет на снижение цен, потому что в одном литре бензина или дизельного топлива, нефти не так много. Её стоимость занимает 12% в цене на бензин», — отметил специалист.

По его словам, в основные затраты, формирующие цены на бензин, входят: акциз, транспортировка и прибыль компаний. Кроме того, цена на внутрироссийскую нефть формируется в тоннах и по фактическим поставкам, а не в баррелях, как на международной бирже.

Отдельно Дмитрий Махонин высказался по ситуации с ценами на топливо в Крыму, объяснив неадекватное завышение лишними посредниками, инфраструктурной отсталостью и проблемами с организацией его хранения.

«Цены на крымских АЗС несколько выше, чем среднероссийские, и наша задача выяснить, почему. По предварительным данным, существуют как объективные, так и субъективные причины. Даже с учётом инфраструктурных издержек, паромной переправы, цены могли быть ниже, в частности, на хранение нефтепродуктов», — подчеркнул Махонин, отметив, что топливо в основном попадает на полуостров через биржи и трейдеров.

Прямое участие в биржевой торговле, по его словам, поможет снизить закупочную стоимость. Помимо этого, он предлагает задействовать мощности Феодосийской нефтебазы, а не только соответствующую инфраструктуру РЖД.

В свою очередь, по мнению руководителя крымского управления ФАС Тимофея Кураева, пора бы уже понять, что происходит с крымскими сетями АЗС: где они несут затраты, насколько они обоснованы.

Для решения этого комплекса вопросов, по словам специалистов, Федеральная антимонопольная служба вместе с представителями власти и бизнеса республики уже создала рабочую группу по вопросам ценообразования.