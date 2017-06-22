Москва, 22 июня, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Власти Подмосковья должны закрыть свалку в Балашихе в течение месяца. Об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе заседания правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Вот послушайте меня, — сказал Путин, обращаясь к главе Минприроды Сергею Донскому. — Чтобы (губернатор Подмосковья Андрей Воробьев) Воробьев меня услышал. В течение месяца закрыть эту свалку».

Глава государства также добавил, что документы для закрытия свалки в Подмосковье должны быть подготовлены в самое короткое время.

«Я имею в виду вот эту экспертизу: геологию, состав вот этого мусора и так далее», — говорит Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время «прямой линии» с президентом РФ 15 июня прозвучал вопрос о свалке в Балашихе. К Путину обратилась местная жительница, рассказав, что в черте города, рядом с детскими садами и поликлиниками, находится самая большая в Подмосковье свалка.

Президент России пообещал разобраться в этой проблеме.

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