Москва, 22 июня, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Объем инвестиций, которые компания «Газпром» намерена вложить в строительство газопровода «Турецкий поток», составляет шесть миллиардов долларов, сообщил журналистам 22 июня заместитель председателя правления компании Андрей Круглов.

Gazprom.ru Турецкий поток

«Размер планируемых инвестиций в «Турецкий поток» составляет порядка $6 млрд», — сказал он.

Круглов пояснил, что проектное финансирование предусмотрено для части газопровода, которая проходит по морю.

«Тем не менее мы планировали, что «Турецкий поток» может быть осуществлен только за счет средств «Газпрома», — уточнил он.

Напомним, «Турецкий поток» строится из Анапского района (Краснодарский край) в западную часть Турции. Он будет проходить по дну Черного моря. В октябре 2016 года между Москвой и Анкарой подписан договор на прокладку двух ниток газопровода мощностью 15,75 млрд м³.

В феврале 2017 года член правления «Газпрома» Олег Аксютин объявил, что реализация строительства «Турецкого потока» будет осуществляться за счет проектного финансирования и для этого есть все условия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня Круглов заявил, что переговоры по финансированию «Турецкого потока» начаты. Он уточнил, что для этого будут привлекаться российские и иностранные банки.

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