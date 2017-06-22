Москва, 23 июня, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 23 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о запрете обхода блокировок в интернете в том числе при помощи анонимайзеров (VPN-сервисов), сообщает ИА REGNUM.

Хамелеон

Анонимайзеры как раз являются ярким примером, фактически нивелирующим эффективность российских законов, а также деятельность исполнительной власти, которая как раз нацелена на то, чтобы оградить граждан от информации, признанной не соответствующей законам Российской Федерации, отметил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

«Законопроект нацелен не на введение каких-либо новых запретов или ограничений для законопослушных граждан. Речь идет исключительно о том, чтобы запретить использование сервисов для доступа к противоправному контенту», — сказал Левин на расширенном заседании комитета.

Что запрещается

Инициатива предлагает установить запрет на использование на территории РФ «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен». Таким образом, предлагается запретить VPN и Tor.

Кроме того, проект закона предлагает предоставлять владельцам соответствующих сетей и программ доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о ресурсах, доступ к которым в России ограничен. За неисполнение в течение 30 дней требования Роскомнадзора о запрете предлагается ограничить доступ к информационным ресурсам, предоставляющим «обход блокировок» сайтов.

Корпоративные сети — тоже?

Эксперты предлагают ко второму чтению законопроекта более детально изучить вопрос о корпоративных сетях, в частности банковских — пока из текста законопроекта следует, что и они могут попасть «под раздачу». Обеспокоенность в связи с этим высказали ранее представители Центробанка и МЭРа.

Вместе с тем Центробанк поддерживает инициативу, однако замруководителя управления информационной безопасности регулятора Артем Сычем выразил сомнение в том, что у Роскомнадзора «хватит текущих ресурсов, чтобы выполнить такую работу на высоком уровне».

«Очевидно, что им потребуется и расширение штата, и формирование инструментария, которые будут появляться за счет госфинансирования», — сказал он.

Не блокировка, а фильтрация

Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает, что законопроект «не о блокировке VPN, а о фильтрации трафика». Он обратил внимание на большое количество легальных поисковых систем, которые позволяют обходить блокировки, есть и крупные коммерческие анонимайзеры вроде «Хамелеона» или браузера «Опера», и пользователи, установившие такой браузер, вполне могут попасть на запрещенный ресурс без всякого злого умысла. В ходе обсуждения законопроекта на заседании комитета Госдумы по информполитике Жаров указал на то, что из-за большого числа сервисов для обхода блокировок реализация проекта потребует «не один месяц и не один год».