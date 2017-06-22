Минск, 22 июня, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Память защитников Брестской крепости почтили в День памяти и скорби в Белоруссии, сообщает 22 июня «Белоруссия сегодня».

Цитата из к/ф «Брестская крепость». реж Александр Котт. 2010. Россия, Беларусь Бой

Митинг-реквием прошел на площади Церемониалов, на который съехались жители не только Белоруссии, но и России, Украины, стран СНГ, европейский стран. Память бойцов почтили ветераны, общественные организации, официальные делегации и войска брестского гарнизона.

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В пять часов утра на территории Кобринского укрепления реконструкторы начали историческое сражение за цитадель над Бугом. В военно-исторической обороне приняли участие 450 человек из 11 стран.

Напомним, Брестская крепость одной из первых приняла на себя удар немецких войск, вторгшихся на территорию СССР 22 июня 1941 года. В этот день началась Великая Отечественная война. Фашисты планировали захватить крепость к 12 часам 22 июня, однако советские солдаты не дали планам немецких захватчиков сбыться.

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