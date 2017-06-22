Москва, 22 июня, 2017, 13:02 — ИА Регнум. 21 июня 2017 года в министерстве культуры состоялось заседание Экспертного совета по игровому кино для детей. На соискание поддержки было подано 27 фильмов, отобрано 18: очевидно, выбор оказался небогатым. Авторам некоторых проектов эксперты открыто говорили, что их сценарий слабый и нуждается в серьезной доработке. Примечательно, что лучшие режиссеры не рвутся сниматься детское и семейное кино: слишком это непростое и ответственное дело. По этой же причине министерство культуры отбирает для данного сегмента проекты от опытных постановщиков (все начинающие кинематографисты все зависимости от целевой аудитории будущего фильма, жанра истории и проч. могут участвовать в конкурсе дебютных проектов). Тем не менее пусть медленно, но верно количество детских и семейных фильмов растет. Остается надеяться, что количество рано или поздно перейдет в качество. Во всяком случае, позитивная динамика налицо. Особо порадовало жанровое разнообразие представленных проектов: были представлены сказки, приключения, истории дружбы и взросления, мелодрамы, комедии, музыкальные фильмы, военная драма и пр.

Пресс-служба Министерства культуры РФ Александр Галибин с маленькой актрисой

На Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького идет работа над жизнеутверждающей лентой «Я свободен» о дружбе замкнутого подростка и мальчика, прикованного к инвалидной коляске. Режиссер Илья Северов в этой мажорной, легкой, ироничной картине помимо показа приключений, истории дружбы, мистических персонажей планирует затронуть важные социальные темы.

Пресс-служба Министерства культуры РФ Светлана Кармалита, Юлия Колесник, Эдуард Пичугин

Студия «Ленфильм» разрабатывает лирическую семейную комедию «Мой личный космос», главными героями которой являются не дети, как в большинстве представленных проектов. Режиссер Юлия Колесник хочет снять веселую историю о неожиданно возникшей дружбе студента музыкального училища и престарелого летчика.

Многие претенденты на государственную поддержку взялись на комедии. Опытный продюсер, Заслуженный работник культуры РФ Александр Голутва работает над семейной комедией «Братья по несчастью» о двух современных школьниках, заклятых врагах: заядлом хулигане и тихом толстяке. Неожиданно оказывается, что папа хулигана и мама толстяка влюбились друг в друга и собираются пожениться. Мальчишки ставят своей целью поссорить родителей и расстроить свадьбу. Режиссер Наталья Углицких хочет снять веселую ленту о семейных ценностях. Главные герои комедии «Моя няня» попадают в сказочные ситуации, благодаря которым взрослеют. Изюминкой проекта является участие в ней в роли хозяйки агентства «Мэри Поппинс» Натальи Андрейченко, создавшей образ лучшей экранной няни в советском кино.

Приключения остаются популярным жанром для детского и семейного кино. Станислав Лебедев планирует снять в Калининграде лиричный приключенческий фильм о взрослении «Золотая дюна». Продюсер Федор Попов (режиссер увлекательной ленты для семейного просмотра «Совсем не простая история») с режиссером Андреем Силкиным (автором пугающей истории невыносимой жизни молодой матери «Дневник мамы первоклассника») работают над фантастическими приключениями «Время всегда хорошее». Герой этой ленты попадает из нашего времени в 1985 год, а девочка из советской эпохи — в современную Россию.

Пресс-служба Министерства культуры РФ Сергей Зернов и Илья Северов

Режиссер Евгений Невский создает городскую сказку про домового, который изо всех сил осложняет жизнь новоселов старой квартиры в сталинской высотке. Захватывающий, ироничный тизер фильма произвел хорошее впечатление. Партнером проекта выступает канал СТС, дистрибьюцией будет заниматься компания «Каро-прокат».

Фильм более серьезного жанра представили народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, режиссер нескольких короткометражек Светозар Головлев и Светлана Иванникова — продюсер очень неплохой семейной приключенческой комедии «Уроки выживания». Евгений Герасимов (незабвенный Робот Вертер из фильма «Гостья из будущего») выступит сорежиссером с дебютантом Светозаром Головлевым и исполнит роль деда, к которому в отчаянии прибегает главный герой. Родители пытаются заставить подростка бросить увлечение сноубордом и взяться за ум. Парень получает разрешение остаться у деда, но на суровых условиях: его жизнь теперь подчиняется жесткому графику тренировок, заботам о хозяйстве и прочим малоприятным для подростка делам. Постепенно внук сближается с дедом, а в финале одерживает победу на крупных соревнованиях и примиряется с родителями. Около половины картины «Зимняя поездка к деду» авторы обещают наполнить зрелищными сценами соревнований по сноуборду.

За серьезную тему взялась режиссер Елена Хазанова: героями ее приключенческого фэнтези «Братство бессмертных» являются онкобольные дети, выжить которым помогают путешествия в фантастический мир и вера в чудо. Свое участие в проекте подтвердили Гоша Куценко и Чулпан Хаматова. Социально значимый проект реализуется при поддержке фонда «Подари жизнь». Эксперты дали высокую оценку будущему фильму, отметив его жизнеутверждающий характер и сильный сценарий.

Музыкальный фильм в жанре роуд-муви «АлександРина» планируют снять продюсер Филипп Абрютин с режиссером Марком Горобец. По сюжетной канве, но не по характеру героев и психологии взаимоотношений, этот фильм очень напоминает «Маленькую мисс счастье»: талантливая девочка вместе со своей большой семьей отправляется на главный вокальный конкурс страны. На протяжении действия все члены семьи исполняют музыкальные номера.

Пресс-служба Министерства культуры РФ Алексей Учитель

Еще один музыкальный фильм, претендующий на господдержку, представили продюсер Алексей Учитель и режиссер Роман Шаляпин, поставивший совсем недетский, экспериментальный фильм «Бесы». Сказочная картина с говорящим названием «Музыка» расскажет о маленькой девочке и волшебном музыкальном инструменте, с помощью которого можно преобразить окружающий мир.

Магическая сказка в стиле стимпанк «Эбигейл» с Тинатин Далакишвили в главной роли уже снята наполовину. Авторы проекта считают свой проект детским и семейным (хотя таковым его не делает ориентир на подростковую аудиторию) и упорно просят финансирование у министерства культуры, не в Фонде кино, поддерживающем проекты с высоким коммерческим потенциалом, что, конечно, не умаляет убедительные достоинства захватывающей и зрелищной ленты.

Пресс-служба Министерства культуры РФ Сергей Снежкин

На очной защите было представлено много интересных идей, но вызывают сомнения способности режиссеров и продюсеров воплотить неплохие задумки на высоком профессиональном и художественном уровне. Эксперты отметили затянутость истории «Робо» о дружбе мальчика и робота, обратили внимание на неадекватный бюджет и недоработанный сценарий исторической патриотической сказки «Богатырская история», высказали сомнения в способностях телевизионного режиссера Дмитрия Демченко снять чувственную атмосферную молодежную кинодраму «Илона-Берселона» (не помогла красноречивая речь в защиту режиссера, произнесённая продюсером проекта Сергеем Снежкиным).

Хорошее впечатление произвел проект Александра Галибина «Сестренка» о четырехлетней девочке, оказавшейся в разгар Великой Отечественной войны в эвакуации в Киргизии. Эксперты оценили высокое качество сценария о ценности семьи, дружбы и взаимовыручки, о единении людей разных национальностей, о трагичных событиях войны глазами детей. Картина является своеобразным продолжением предыдущей ленты для детей, созданной Галибиным, «Золотая рыбка». Именно с этим затянутым фильмом, который не оправдывает возложенных ожиданий, и связаны основные сомнения в успешной реализации сценария «Сестренка».

Пресс-служба Министерства культуры РФ Александр Адабашьян и Анна Чернакова

Режиссер Анна Чернакова вместе с художником и сценаристом Александром Адабашьяном ищут возможности реализации своего третьего совместного проекта — фильма «Про Лелю и Миньку» по детским рассказам Михаила Зощенко. Их искусственный «Собачий рай» и затянутый «Жили-были мы», мягко говоря, далеки от совершенства. Посмотрим, даст ли министерство культуры этому творческому дуэту еще один шанс.

Пресс-служба Министерства культуры РФ Борис Грачевский

Беспрецедентным примером исключения изо всех правил является вечно живой сборник «Ералаш». Современный «Ералаш» — это безвкусные сюжеты, скрывающиеся (очевидно от стыда) под псевдонимами режиссеры, безнадежно испорченные маленькие актеры, которые никогда не станут звездами большого кино… Тем не менее на реализацию журнала Борис Грачевский исправно каждый год получает финансирование; и на этот раз наверняка получит. Остается надеяться, что новые киношедевры, созданные специально для маленьких зрителей, все-таки появятся: если не благодаря поддержке министерства культуры, то хотя бы и без нее.