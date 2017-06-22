Выезд за границу из-за долгов закрыт 1,6 млн граждан РФ
Москва, 22 июня, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Ограничения на выезд за пределы России по причине невыплаченных долгов распространяется более чем на полтора миллиона граждан, заявил 22 июня директор российской Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.
«Всего на 1 мая текущего года ограничение в праве на выезд из Российской Федерации действовало в отношении 1,6 миллиона россиян», — цитируют директора ФССП РИА Новости.
По словам Аристова, ФССП собирается упростить процедуры снятия временного ограничения на выезд за пределы России.
Сейчас службой предпринимаются меры, чтобы эти ограничения были быстрее сняты — при условии выплаты долга. Каждый день специалисты ФССП обрабатывают списки, чтобы направить в Пограничную службу ФСБ данные о тех, с кого сняты ограничения.
«Для сокращения этих сроков необходимо прежде всего оптимизировать процедуру получения приставом информации об оплате задолженности и перейти на электронное межведомственное взаимодействие с погранслужбой», — отметил Аристов.
Директор ФССП отметил, что в 2017—2018 гг. перед службой стоит задача перейти на электронный документооборот с судами. Пока документооборот идет в ограниченном объеме.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 тысяч жителей Самарской области с начала года временно ограничены в праве выезда за пределы России.