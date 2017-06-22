Париж, 22 июня, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция больше не выступает за отставку президента Сирии Башара Асада, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

С таким заявлением новый глава Елисейского дворца выступил в интервью ряду европейских изданий, опубликованном 22 июня.

Он также отметил, что стремится к более близкому сотрудничеству с Москву по разрешению конфликта в Сирии, подчеркивая, что лидеры иностранных государств слишком сильно сфокусированы на Асаде как на человеке.

«Я никогда не говорил, что уход Башара Асада является необходимым условием для всего», — указал Макрон. «Поскольку никто не указал на легитимного преемника».

Необходимо отметить, что предшественники нового президента Франции высказывали более жесткую позицию по отношению к Асаду.

При этом Макрон предупредил, что Франция нанесет удар по Сирии в случае применения правительством химического оружия.

Напомним, в прошлый раз о том, что отставка президента Сирии Башара Асада не является обязательным условием для разрешения сирийского конфликта, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. После этого, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб были применены отравляющие вещества против населения города Хан-Шейхун. В результате атаки погибло 89 человек. Ответственность за случившееся была возложена на официальный Дамаск.

После этого, 7 апреля Трамп, в тот момент принимавший в своей резиденции председателя КНР Си Цзиньпиня, отдал приказ о ракетном ударе ВМФ США по базе ВВС Сирии «Шайрат», а также кардинально изменил свою позицию относительно судьбы Асада.