Вена, 22 июня, 2017, 10:34 — ИА Регнум. 250 млн человек в мире в возрасте от 15 до 64 лет употребляют наркотики, пишет информационное агентство Ad Hoc News.

TBIT Наркотики

Это число остается неизменным на протяжении последних пяти лет.

Об этом 22 июня сообщило Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) в ежегодном докладе в Вене.

Из 250 млн человек каждый десятый страдает от серьезных заболеваний, связанных с с употреблением наркотиков.

Во докладе говорится, что миллионы людей по всему миру страдают от гепатита С и ВИЧ, вызванных употреблением гашиша, кокаина и опиума.

Эксперты указывают, что только в Европе оборот наркотиков на черном рынке составляет €20 — €30 млрд.