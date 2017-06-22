Магадан, 22 июня, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Авиабилеты из Магадана в Москву дешевле, чем обратно на Колыму из столицы. Мониторинг стоимости перелётов провело правительство региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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Согласно данным, стоимость авиабилета в столицу России рейсами «ВИМ-Авиа» в период до середины июля варьируется от 19,4 до 31 тыс. рублей, «Аэрофлота» — от 13,2 до 81 тыс. рублей, «России» — от 21,3 до 39,3 тыс.

Полет в Магадан с 15 августа до 15 сентября составит у «ВИМ-Авиа» 21,4 — 40,7 тыс. рублей, «Аэрофлотом» — 13,2−81 тыс., «Россией» — 24−41 тыс. рублей.

По данным правительства республики стоимость рейсов в столицу за последнюю неделю практически не изменилась ни у одной из авиакомпаний. Однако у «Аэрофлота» кончаются билеты по плоскому тарифу на 11 июля и 21 августа.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным июньского мониторинга общественной палаты Колымы в золотом эквиваленте билеты из Магадана в Москву сейчас самые дорогие за несколько лет мониторинга.

«Сейчас цена авиабилетов у нас почти на максимуме после ухода «Трансаэро». «ВИМ-Авиа» выступает лидерами ценовой гонки. По сравнению с 2016 годом ситуация хуже. Тогда был «Икар», который проводил политику почти плоских тарифов, у них на любой период лета были билеты не больше 36 тыс. в Москву и обратно, это была доступная авиация, достаточно справедливая цена для летнего периода. А сейчас если мы берём июль — август, то это 42 тыс. минимум и до 65 туда-обратно», — комментировал стоимость авиаперевозок председатель общественной палаты Магаданской области Яков Радченко.