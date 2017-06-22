Москва, 22 июня, 2017, 09:24 — ИА Регнум. Сотни людей приняли участие в акции «Свеча памяти» в Москве на Крымской набережной, передают 22 июня «Вести».

Markus Grossalber Траурные свечи

В День памяти и скорби на Крымской набережной зажжены 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый регион, встретивший День памяти и скорби 22 июня — день нападения фашистской Германии на СССР в 1941 году — Камчатка. После акции «Свеча памяти», которая прошла в Петропавловске-Камчатском в Парке Победы, начался ритуал, посвященный дню начала Великой Отечественной войны.

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Акция «Свеча памяти» проходит по всей стране. Также 22 июня в городах России открылись общественные приемные «Поискового движения России» в рамках проекта «Судьба солдата». С их помощью люди могут узнать судьбу своего родного человека, погибшего или пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны.

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