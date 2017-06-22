Петропавловск-Камчатский, 22 июня, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Дума Петропавловска-Камчатского, состав которой сменится уже предстоящей осенью, в очередной раз оскандалилась. На этот раз местные журналисты выяснили, что сотрудники аппарата получали доплаты за вредные условия труда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Петропавловск-Камчатский

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Как написала газета «Вести», с ноября 2016 года сотрудникам аппарата полагалась доплата в размере 4% к их окладам. Постановление об этом подписал председатель городской думы Сергей Смирнов.

«В соответствии с документом не молоко, а живые деньги «за вредность» должны получать заместители руководителя аппарата гордумы, советники председателя местного представительного органа, начальники отделов, советники, консультанты, ведущие специалисты третьего разряда и старшие специалисты первого разряда», — пишет издание.

Ознакомившись с декларациями вышеперечисленных лиц, журналисты пришли к выводу, что доплаты за вредность могли колебаться примерно от 2,5 тыс. рублей до 5,5 тыс. рублей.

В самой думе постарались побыстрее откреститься от этого постановления. В частности, председатель Сергей Смирнов заявил, что постановление уже отменено. Оно якобы было подписано в общей купе бумаг, которые председателю пришлось визировать после изменения устава думы. По словам политика, весной аудиторы выявили нарушения, после чего постановление было отменено, а все выплаченные за год сотрудникам аппарата средства были возвращены. При этом Смирнов утверждает, что доплата не превышала 800 рублей.

Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что в последние месяцы работы депутатский корпус города сотрясают скандалы, и почти все они связаны с желанием депутатов облегчить себе жизнь. Не так давно они хотели ввести для некоторых депутатов компенсацию за проезд к месту проведения сессии и за потерянные на основной работе средства во время заседаний думы или комиссий. То есть, как объясняли это в самой думе, есть депутаты — врачи и учителя, которые вынуждены передвигаться на общественном транспорте, и при этом теряют деньги за смену или урок на время своего участия в заседаниях думы или комиссиях.

На вопрос местных журналистов: «А когда они избирались в депутаты, они не предполагали своего участия в сессиях, и не знали, что на них надо будет ездить?», внятного ответа от депутатов не последовало.

Кроме того, уже в июне депутаты думы Петропавловска решили, что в исключительных случаях они смогут голосовать заочно. К таким относится, командировка, отпуск или «больничный». Журналисты сразу обратили внимание, что заочное голосование будет выглядеть как минимум странным — находясь за пределами зала заседаний, народный избранник не сможет задать докладчику вопросы, уточнить те или иные пункты, например, бюджета. Кроме того, по закону «больничный» означает, что из-за болезни человек временно не трудоспособный, а отпуск означает освобождение от всех обязанностей.

«Нет желания комментировать все те глупости, которые в последние месяцы делают депутаты. Мне сейчас пока страшно представить, что будет дальше, конечно, хочется надеяться на лучшее, но время покажет… Единственное, что можно сказать, что все последние инициативы депутатов только подрывают доверие избирателей, что может негативно отразиться на выборах 10 сентября», — сказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Веськин.