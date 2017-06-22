Москва, 22 июня, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Нарушения при закупках в рамках московской программы «Моя улица» составили четыре миллиарда рублей, пишет 22 июня газета «Коммерсантъ».

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Соответствующую информацию предоставил глава ФАС Игорь Артемьев, отвечая на запрос депутата Государственной думы Валерия Рашкина (КПРФ). Депутат требовал найти тех, по чьей инициативе были разрушены «выложенные в 2016 году гранитной плиткой тротуары» на территории Москвы.

Издание отмечает, что комиссия УФАС, занимавшаяся этим вопросом, не стала выдавать заказчику предписаний по ликвидации нарушений, поскольку реализованные контракты «отменить уже нельзя». Между тем, выявленные нарушения порядка проведения конкурсных процедур составили 4,98 млрд рублей.

Комиссия антимонопольной службы проверила закупки, которые были сделаны в ходе благоустройства Тверской улицы и закупки для укладки тротуарной плитки и бордюров в рамках программы «Моя улица» (в 2017 году).

Издание сообщает, что, по мнению членов комиссии УФАС, оценка работ проводилась по «субъективным критериям», что не позволяло «выявить лучшее предложение об исполнении контракта». Кроме того, ФАС отметила, что данных по оценке «качества работ» предоставлено не было.

В отношении благоустройства в рамках программы «Моя улица» также выявлены нарушения. Оказалось, что банковские гарантии незаконно приняты заказчиком по всем контрактам. Есть и другие нарушения.

Издание указывает на исполнителя контрактов: все пять аукционов выиграло ООО «Радор-М».

Напомним, москвоская программа городского благоустройства «Моя улица» была утверждена в 2015 году. Она должна завершиться в 2018 году. В программу вошли 87 объектов: улицы, бульвары, набережные, городские площади.