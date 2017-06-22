Екатеринбург, 22 июня, 2017, 08:31 — ИА Регнум. В Москве состоялось выдвижение одного из основных кандидатов на пост губернатора Свердловской области от партии «Яблоко» Евгения Ройзмана. По мнению уральских экспертов и политологов, он может стать главным конкурентом выдвинутому от «Единой России» исполняющему обязанности главы региона Евгению Куйвашеву, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Евгений Ройзман

При этом само выдвижение Ройзмана сопровождалось скандалом, после чего свердловское отделение партии «Яблоко» фактически перестало существовать. Конференция должна была состояться 17 июня, но в тот день 10 членов партии и глава регионального отделения заявили о выходе из «Яблока» ввиду того, что руководство партии из Москвы навязывает «единого кандидата». При этом от региона партийцы намеревались выдвинуть Сергея Тюрикова, у которого по его же словам были неплохие шансы на поддержку от однопартийцев именно в Свердловской области. А вот после демарша, на проведённой 21 июня конференции в Москве, Сергей Тюриков получил лишь один голос на тайном голосовании.

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По мнению политолога Алексея Швайгерта, вряд ли чехарду с выдвижением Ройзмана стоит считать лишь его предвыборным пиаром. Он убеждён, что скорее, речь об информационном «взрыве», который сопутствует попыткам действующей региональной власти препятствовать участию мэра Екатеринбурга в губернаторской кампании.

«Если ретроспективно посмотреть историю избирательных кампаний глав российских регионов с 2012 года в целом, то включение различных механик недопуска сильных кандидатов к участию в выборах всегда становилось источником серьезных медиаскандалов и обвинений власти в «нечестной игре». Другое дело, что обычно такие «нехорошие» истории всплывали непосредственно на этапе прохождения муниципального фильтра, а не во время выдвижения неудобного кандидата. Как бы там ни было, у действующего врио главы Свердловской области Евгения Куйвашева и его окружения остаётся, как минимум, ещё три способа блокировать участие Ройзмана в нынешней кампании: давление на местных депутатов, манипуляции на уровне нотариального заверения подписей, фальсификация листов поддержки непосредственно в облизбиркоме. К сожалению, грязные технологии муниципального фильтра остаются наиболее действенными способами отсечки сильных соперников. Нередко даже вмешательство АП и прямые рекомендации региональным властям допустить оппозиционного кандидата до выборов не приводят к нужному результату: страх местной бюрократии проиграть кресло главы региона в конкурентной борьбе в разы выше, нежели страх потерять лицо перед кремлевскими кураторами внутренней политики. Логика таких решений понятная и давно известная: Москва далеко, а нам здесь жить», — считает политолог.

Он также считает, что шансы Евгения Ройзмана на перевод губернаторской кампании во второй тур уменьшаются с каждым днем, при этом, несмотря на стартовавшую 10 июня кампанию, активной работы штабом кандидата не проводится.

«Важно понимать, что выдвижение и прохождение фильтра лишь верхушка айсберга: необходимо формировать собственную информационную и предвыборную повестку, организационные структуры в городах и районах области, искать на местах активистов и агитаторов. Пока этой работы Ройзмана не видно абсолютно. Подобный подход, конечно, наводит на определённые соображения: а есть ли ресурсы и воля работать на реальную победу или возобладала позиция попробовать пройти муниципальный фильтр, а там посмотрим, война план покажет», — считает Алексей Швайгерт.

Заместитель председателя партии «Российский общенародный союз» Евгений Артюх считает, что для кампании Евгения Ройзмана затяжка с выдвижением на пользу не пошла. Он полагает, что Евгений Ройзман потерял инициативу и время, а за это время конкуренты собирали и собирают подписи для преодоления муниципального фильтра.

«С учетом той информации, которая была в СМИ, сбор подписей носит организованный характер: в муниципалитеты пришла разнарядка, сколько за какого кандидата нужно обеспечить подписей от муниципальных депутатов. За Куйвашева сообщалось, что было собрано более 600 подписей, то есть с многократным запасом, совершенно не нужным для выдвижения. Все это свидетельствует лишь о том, что областные власти Ройзману хотят существенно ограничить возможности по сбору подписей. И действительно, теперь, в оставшееся время и из оставшегося числа депутатов, которые подписи ни за кого не подали и большинство из которых единороссы, Ройзману будет значительно сложнее собрать подписи. Тем не менее, есть ощущение, что Ройзман сможет собрать подписи и принять участие в выборах. В этом случае он будет единственным реальным кандидатом, который сможет конкурировать с Куйвашевым и даже победить его. При всей неоднозначности кандидатуры Ройзмана, он способен перетянуть на себя электорат, который будет голосовать против непопулярного «тюменца» Куйвашева, а значит, за Ройзмана», — полагает Артюх.

Политик так же считает, что Ройзман поднимет явку и за него придут голосовать те, кто редко ходит на выборы, и это будет в большей своей массе молодёжь. Избирателям и области объективно выгодны конкурентные выборы, так как кандидатам придётся выкладываться по максимуму и давать больше обещаний, которые потом придётся выполнять.

Свердловчане с развитой в регионе политической культурой, где долго правил Россель (первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель — ИА REGNUM ), но всегда побеждал в сложных избирательных кампаниях и не всегда в первом туре, подсознательно ждут именно настоящих выборов. Конкурентные выборы повысят легитимность избранного губернатора и доверие к нему жителей региона. Понимают это и политические партии, которые после эксцесса на конференции «Яблока» предлагали себя Ройзману для его выдвижения. «Российский общенародный союз» — партия возглавляемая Сергеем Бабуриным тоже выходила на Ройзмана с таким предложением. Я как заместитель председателя партии был уполномочен на такие переговоры. Хочу сказать, что Евгений Ройзман все время придерживался позиции, что он пойдет от «Яблока» и он был уверен, что выдвижение состоится, несмотря на все интриги, которые возникли в региональной ячейке Яблока. Это означает, что Ройзман для себя все решил и знает что делает», — считает Евгений Артюх.

Руководитель «Политклуба» свердловского отделения общественно-политического движения «Суть времени» Алексей Банников убеждён, что единственным выгодоприобретателем от скандала, связанного с выдвижением, является сам Евгений Ройзман.

«В результате скандала партия «Яблоко» понесла издержки. Это и репутация партии, которая была отмечена волюнтаристскими решениями из Москвы, давлением на собственное региональное отделение, которое хотело провести демократическое выдвижение кандидата и как итог развал отделения. Причём и к выходу депутатов из партии накануне конференции много вопросов. Ведь если бы конференция состоялась в Екатеринбурге, и тайным голосованием был бы избран Сергей Тюриков, расклады для Ройзмана были бы совсем иными. Пиара бы для него стало ещё больше, а вот инициатива связанная со скорейшим вступлением в кампанию была бы потеряна ещё больше. А теперь он получил изрядный пиар, который никогда не мешает любому публичному политику, хотя и упустил часть инициативы, связанную с поздним выходом в предвыборную гонку. Что касается моего личного мнения, то если Евгений Ройзман выдвигался как кандидат в Москве, так пусть и идёт на выборы в Москве», — считает Алексей Банников.

В свою очередь Алексей Швайгерт убеждён, что Евгений Ройзман сознательно не обостряет ситуацию, демонстрируя свою лояльность Кремлю.

«Конечно, вопросов больше, чем ответов. Но совершено очевидно, что Ройзман сознательно не обостряет сложившуюся предвыборную ситуацию, а ведь его риторика сейчас могла бы быть значительно жёстче. Думаю, сейчас он всеми способами демонстрирует Кремлю свою лояльность, сознательно не допуская эскалации конфликта. Вполне возможно, что взамен он рассчитывает получить понимание в высших эшелонах власти и содействие в преодолении фильтра.

В любом случае, Ройзман — это political animal. Он шкурой чувствует ситуацию и действует интуитивно. Как метко заметил один из моих коллег, Ройзман начинает двигаться, а рельсы появляются уже во время движения», — подытожил Алексей Швайгерт.

Напомним, что выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября 2017 года. На данный момент свои кандидатуры выдвинули исполняющий обязанности главы региона Евгений Куйвашев («Единая Россия»), банкир Алексей Парфёнов (КПРФ), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат свердловского Заксобрания Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), глава Екатеринбурга Евгений Ройзман («Яблоко»), а также депутаты гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин («Партия пенсионеров за справедливость») и Константин Киселёв («Зелёные»).