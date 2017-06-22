Москва, 22 июня, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Сборная России по футболу в первом тайме матча против команды Португалии допускала «детские ошибки», а во второй половине встречи уже показала, как может играть. Об этом, как передает «Р-Спорт», сообщил полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков.

Andy03 Футбольный мяч

«Было небольшое волнение, дома играли, хотели показать себя, — говорит футболист. — Но делали детские ошибки, а во втором тайме уже показали, как можем играть. Играли неплохо, были хорошие моменты».

Глушаков добавил, что для сборной России нет «ничего страшного» в поражении от чемпионов Европы.

«То, что мы проиграли чемпионам Европы, ничего страшного, бывает такое, — сказал полузащитник. — Команда строится у нас к ЧМ, омолодилась, много новых фамилий. Готовимся».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июня сборная России на своем поле уступила команде Португалии в матче второго тура группы «А» КК-2017. Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:1.

Читайте также: Россия минимально уступила Португалии — 0:1

Читайте также: Мутко об игре Акинфеева: «Сыграл здорово»