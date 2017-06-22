Москва, 22 июня, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Во время матча с Россией одна из болельщиц португальской сборной предложила нападающему Криштиану Роналду жениться на ней. Девушка развернула на трибуне плакат с признанием в любви, фотография опубликована в соцсети Twitter.

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«Роналду, давай поженимся», — написано на баннере на испанском языке.

На плакате изображены жених и невеста, окруженные сердечками, и наклеены фотопортреты самой девушки и футболиста.

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Напомним, 21 июня на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоялся матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии. Встреча завершилась счетом 1:0 в пользу гостей, при этом на счету российской сборной не было ни одного попадания в створ ворот португальцев.