Москва, 22 июня, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Сборная Португалии оказалась сильнее России в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Итог встречи — 1:0 в пользу португальцев, сообщает 22 июня soccer.ru.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Российские футболисты десять раз за матч атаковали ворота соперников, однако ни один мяч не попал в створ ворот. По данным InStat, за период тренерства Станислава Черчесова такого прецедента не было.

Португальцы нанесли 12 ударов по воротам Игоря Акинфеева, из них шесть попали в створ ворот. Гол в ворота сборной России на 10-й минуте встречи забил нападающий португальцев Криштиану Роналду.

Напомним, Станислав Черчесов был назначен тренером российской сборной 11 августа 2016 года. Его контракт истекает по окончании чемпионата мира 2018 года.

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