Каракас, 22 июня, 2017, 06:07 — ИА Регнум. Новым главой внешнеполитического ведомства станет Самуэль Монкада, который в настоящее время занимает пост замминистра иностранных дел по Северной Америке. Монкада также является представителем Венесуэлы в Организации американских государств.

Eneas De Troya Делси Родригес

Делси Родригес, в свою очередь, намерена выдвигаться кандидатом в Учредительное собрание, чтобы принять участие в подготовке изменений в Конституцию Венесуэлы.

Характеризуя работу Родригес на посту главы МИД, президент отметил, что она «как тигрица защищала мир, суверенитет и независимость Венесуэлы», а потому «заслуживает признания всей страны».

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее Николас Мадуро произвёл серьёзные кадровые перестановки в армии, назначив новых руководителей Стратегического оперативного командования FANB, сухопутных войск, Боливарианских военно-морских сил, Национальной гвардии, Военно-воздушных сил и ополчения. Кроме этого, президент назначил двух членов Генерального штаба возглавлять министерства транспорта и рыбного хозяйства.

Кадровые изменения в руководстве Венесуэлы происходят на фоне ожесточённых акций протеста оппозиции, продолжающихся с начала апреля 2017 года, а также за месяц с небольшим до выборов в Учредительное собрание, которое должно будет подготовить поправки в Конституцию Венесуэлы. Выборы в этот орган назначены на 30 июля.