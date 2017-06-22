Благовещенск, 22 июня, 2017, 03:22 — ИА Регнум. В Амурской области сразу три выпускницы набрали по 100 баллов на ЕГЭ по литературе. Достичь высших результатов на экзаменах по физике и обществознанию школьникам не удалось — предел составил 98 баллов и 96 баллов соответственно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

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Единый государственный экзамен по литературе в 2017 году сдавали 167 выпускников образовательных учреждений Амурской области. С ним не справились 2% школьников, средний балл по сравнению с 2016 годом вырос на 2,2 балла.

Все три стобалльные работы написали девушки: выпускница школы №1 им. А.П. Гайдара Архаринского района Екатерина Сажнова, выпускница школы №28 Благовещенска Алёна Савина и выпускница лицея №11 Благовещенска Валентина Басаргина.

«Чтобы успешно сдать экзамен, достаточно внимательно читать все произведения школьной программы. Большое значение в подготовке имели занятия элективного курса «Теория литературы». Я научилась анализировать поэтические и прозаические произведения, писать тексты различных жанров, познакомилась с основными понятиями литературоведения и с образцами классической и современной литературы, не входящими в школьную программу», — поделилась секретами успеха Екатерина Сажнова.

ЕГЭ по физике выбрали 1 104 выпускника, из них 7% не смогли перешагнуть минимальный порог, никто не набрал 100 баллов. Наилучший результат в 98 баллов показал выпускник школы №4 города Зеи. Средний балл по сравнению с 2016 годом вырос на 2,6 балла.

Экзамен по обществознанию писали 2 437 выпускников, 20% из которых с ним не справились. Самый высокий результат в 96 баллов набрал одиннадцатиклассник из гимназии №25 Благовещенска. Средний балл по сравнению с 2016 годов улучшился на 2,6 балла.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов, комментируя нарушения на ЕГЭ по географии, литературе и математике, заявил о снижении числа удалений за использование телефонов и шпаргалок на 30%. Речь шла примерно о 90 удалений с экзаменов.