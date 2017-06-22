Москва, 22 июня, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Инсталляция из 1418 свечей появилась в ночь на 22 июня в центре Москвы в ходе акции «Линия жизни». Мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби, прошло на Крымской набережной возле парка «Музеон», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Линия памяти» на Крымской набережной

Дарья Антонова ИА REGNUM Зажжение свечей в память о начале Великой Отечественной войне на Крымской Набережной

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Линия памяти» на Крымской набережной

На набережной установили специальные ящики, возле которых можно было получить свечу и отдать дань памяти погибшим. Первую свечу в 21:30 зажёг ветеран Великой Отечественной войны. Посетители приносили в парк цветы, а волонтёры, переодетые в форму военных лет рассказывали всем желающим о трудностях первых дней сражений с фашисткой армией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Линия памяти» на Крымской набережной

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Линия памяти» на Крымской набережной

Напомним, акции в День памяти и скорби проходят более чем в 80 городах России. В Москве огонь будет гореть больше суток — до полуночи 23 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Линия памяти» на Крымской набережной

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Линия памяти» на Крымской набережной

Акция «Линия памяти» проходит в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание». Памятные мероприятия также проходят в парке Горького, в Воронцовском и Гончаровском парках, парке «Фили», «Кузьминки» и многих других.