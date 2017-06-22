1418 свечей зажглись в центре Москвы в ночь на 22 июня — фоторепортаж
Москва, 22 июня, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Инсталляция из 1418 свечей появилась в ночь на 22 июня в центре Москвы в ходе акции «Линия жизни». Мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби, прошло на Крымской набережной возле парка «Музеон», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На набережной установили специальные ящики, возле которых можно было получить свечу и отдать дань памяти погибшим. Первую свечу в 21:30 зажёг ветеран Великой Отечественной войны. Посетители приносили в парк цветы, а волонтёры, переодетые в форму военных лет рассказывали всем желающим о трудностях первых дней сражений с фашисткой армией.
Напомним, акции в День памяти и скорби проходят более чем в 80 городах России. В Москве огонь будет гореть больше суток — до полуночи 23 июня.
Акция «Линия памяти» проходит в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание». Памятные мероприятия также проходят в парке Горького, в Воронцовском и Гончаровском парках, парке «Фили», «Кузьминки» и многих других.