Москва, 22 июня, 2017, 01:17 — ИА Регнум. Как отметил глава государства, от уровня зарплат в бюджетной сфере «зависит уровень зарплат по экономике в целом». «Бизнес не сможет взять работника на зарплату ниже. А производительность труда в стране так не растет», — подчеркнул он.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с учителями

По словам Путина, вопрос индексации зарплат — это «тонкая вещь», и поспешные действия могут привести к тому, что экономика будет работать «в ноль».

Президент признался, что ему приходится требовать повышения зарплат бюджетникам от руководителей отдельных регионов. «Приходится вот просто реально с дубиной стоять, чтобы в регионах это обеспечивали», — отметил он.

«Я просто поквартально слежу, что происходит в регионах. И, конечно, сбои бывают, что-то не получается, но в целом по стране выдерживаем», — добавил Путин.

Глава государства также рассказал, что поднятие зарплат в бюджетной сфере до средних по экономике в регионе было исключительно его собственной инициативой, при этом в правительстве она была встречена неоднозначно: «Мне сказали: нет, это невозможно».

Напомним, 24 мая президент России на совещании с членами правительства предложил провести индексацию заработных плат с учётом инфляции для тех категорий работников бюджетной сферы, которые не отмечены в майских указах 2012 года.

По данным Минтруда, таких работников — 5,8 млн человек, из них 1,9 млн человек заняты в федеральных учреждениях, а 3,8 млн человек — в учреждениях субъектов РФ и муниципальных учреждениях.