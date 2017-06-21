Вашингтон, 21 июня, 2017, 22:27 — ИА Регнум. В аэропорту штата Мичиган полицейский получил колото-резанную рану, согласно заявлению сотрудников ФБР, 21 июня сообщает Agence France-Presse.

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Инцидент произошел в международном аэропорту Бишоп, расположенном в городе Флинт. В настоящий момент правоохранительные органы проводят допрос подозреваемого, взятого под стражу.

По сообщениям СМИ, подозреваемый несколько раз ударил офицера, выкрикивая «Аллаху Акбар».

Согласно заявлению ФБР, пока рано делать выводы относительно того, было ли данное нападение террористическим актом.

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что у подозреваемого обнаружен канадский паспорт.

Служба безопасности аэропорта провела эвакуацию пассажиров, работа в аэропорту остановлена. Пострадавший полицейский Джефф Невилл перенес хирургическую операцию, его состояние оценивается как стабильное.