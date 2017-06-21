Москва, 21 июня, 2017, 20:57 — ИА Регнум. 21 июня 2017 года в Государственном Кремлёвском дворце прошла Международная конференция «Русский мир: настоящее и будущее», приуроченная к 10-летию создания фонда «Русский мир». Её участниками стали видные общественные и политические деятели из России и зарубежья, известные учёные, писатели и деятели культуры, преподаватели русского языка и литературы, дипломаты, духовенство и журналисты — российские соотечественники, представляющие более чем 80 стран мира.

Дарья Антонова ИА REGNUM Международная конференция «Русский мир: настоящее и будущее»

Дарья Антонова ИА REGNUM Международная конференция «Русский мир: настоящее и будущее»

«Все они понимают Русский мир как уникальное цивилизационное явление, духовную общность людей, которых вне зависимости от их национальности, религии и гражданства объединяет любовь к России, интерес к её истории и культуре, к русскому языку, сопричастность к судьбе России, которая была, есть и останется сердцем Русского мира», — отмечается на официальном сайте Фонда «Русский мир».

Дарья Антонова ИА REGNUM Международная конференция «Русский мир: настоящее и будущее»

В адрес конференции поступили приветственные обращения Президента РФ Владимира Путина, председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, главы Министерства образования Ольги Васильевой, главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Международная конференция «Русский мир: настоящее и будущее»

Участники конференции выразили поддержку усилий государства и общества, направленных на всемерное продвижение и популяризацию ценностей и традиций Русского мира. Они подтвердили приверженность Русского мира принципам мира, свободы, справедливости, достоинства, информационной объективности и открытости, уважительного отношения к другим культурам и конфессиям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Никонов

«Самое главное достояние и достижение фонда за последние 10 лет — это, на самом деле, вы, представители 80 государств, нашей огромной многомиллионной рассеянной диаспоры», — сказал, открывая конференцию, председатель правления фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов.

Он также выразил благодарность за огромную работу, которую делают соотечественники.

По словам Вячеслава Никонова, самой большой наградой для него стало включение фонда «Русский мир» под номером один в «почётный» список Европарламента самых зловредных врагов. И это притом, что фонд не занимается политикой, не ведёт пропаганды и не вмешивается в выборы, а занимается русским языком и культурой. Почему же так получилось? — задался вопросом председатель правления фонда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Международная конференция «Русский мир: настоящее и будущее»

Отвечая на свой вопрос, политолог заметил, что миром правят ценности. Русский мир предложил альтернативу ценностям, которые проповедует Запад, именно поэтому его восприняли как врага номер один.

Председатель правления фонда «Русский мир» напомнил о Мюнхенской речи Владимира Путина, произнесённой 10 лет назад, в которой российский лидер предостерёг об опасности однополярного мира. За эти 10 лет произошло много серьёзных изменений, которые позволили миру измениться. Россия предложила концепцию новых ценностей: многополярность, возможность сохранить национальный суверенитет, традиционные семейные ценности и ценности традиционных религий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Международная конференция «Русский мир: настоящее и будущее»

«Мы должны защищать наше дело, наши ценности с полной уверенностью в своих силах, с гордо поднятой головой», — заявил Вячеслав Никонов.

Он предложил собравшимся подумать о создании движения в поддержку ценностей Русского мира.

«Начинать нужно уже сейчас, потому что «для Русского мира не сделано ничего, пока не сделано всё», — подчеркнул в своём выступление Вячеслав Никонов.