Нижний Тагил, Свердловская область, 21 июня, 2017, 20:50 — ИА Регнум. В Сети опубликована видеозапись тестовых стрельб из пушки новейшего российского танка Т-14 «Армата».

Vitaly V. Kuzmin Танк Т-14 «Армата»

Не имеющие пока аналогов в мире представители третьего послевоенного поколения основных боевых танков, проходят тестовые испытания на полигонах корпорации «Уралвагонзавод».

Следующим этапом подготовки боевой машины к запуску в серийное производство станет опытная эксплуатация нового танка непосредственно в войсках.

Напомним, основной боевой танк Т-14 «Армата» оснащен необитаемой башней, изолированной бронекапсулой для экипажа, новейшими комплексами активной защиты, включающими в себя радиолокаторы, ИК-сенсоры, ультрафиолетовые пеленгаторы, датчики лазерного облучения танка и т.п.

По оценкам военных экспертов, когда в итоге всех испытаний и последующих доработок удастся достигнуть большинства заданных тактико-технических характеристик, то Т-14 станет самым защищенным и эффективным основным боевым танком в мире.