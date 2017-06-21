Москва, 21 июня, 2017, 20:12 — ИА Регнум.

Узнать судьбу своего родного человека, погибшего или пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны, россияне смогут в общественных приемных «Поискового движения России», которые откроются 22 июня в День Памяти и скорби по всей стране. В рамках проекта «Судьба солдата» активисты движения совместно с организацией «Волонтеры Победы» будут принимать заявки на розыск информации об участниках войны от их родственников.

Rf-poisk.ru

Чтобы обратиться за помощью к поисковикам, нужно будет заполнить анкету в одном из пунктов приема граждан. Специалисты на месте проконсультируют всех желающих, а после окончания акции займутся поиском информации о фронтовиках в электронных базах данных Министерства обороны РФ и архивных документах. Результаты этой работы активисты передадут заявителям. Кроме того, полученные сведения лягут в основу обновленных Книг Памяти.

Всероссийский проект «Судьба солдата» «Поискового движения России» и «Волонтеров Победы» стартовал в апреле 2017 года. Его цель — собрать лучшие практики работы по установлению судеб защитников Отечества и выстроить систему помощи россиянам, которые ищут своих родных, пропавших на фронтах Великой Отечественной, основываясь на многолетнем опыте работы с электронными базами данных Министерства обороны РФ и архивными документами. В рамках проекта в регионах работают стационарные, временные и электронные общественные приемные, которые принимают и обрабатывают сотни заявок ежегодно.