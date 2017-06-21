Лондон, 21 июня, 2017, 19:49 — ИА Регнум. Все остальные тяжеловесы, действующие в стране, по мнению автора, знают, чего хотят: Россия пытается вернуть себе статус великой державы и влияние на Европу, Иран — укрепить шиитскую ось, а Саудовская Аравия — эту ось разрушить. Турции надо остановить продвижение курдов, живущих в северной части Сирии и намеревающихся соединиться с турецкими курдскими повстанцами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

«По поводу стратегии США здесь нельзя сказать ничего определенного, и потому какой-то последовательной политики Вашингтона ждать не приходится. Интересы американцев фактически совпадают с интересами Ирана, хотя глобально они — противники. Идеи Штатов противоречат интересам Турции, с которой США состоят в союзнических — по блоку НАТО — отношениях, и совершенно по-разному относятся к курдам. Плюс желание Трампа «подпалить» Катар, где, между прочим, у США находится крупнейшая база в регионе», — перечисляет проблемы, создаваемые в посудной лавке Ближнего Востока неграциозно поворачивающимся слоном из Белого дома, Гарднер.

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«Как бы кто ни хотел отвернуться от реальности, а придется признать, что если какие-то инициативы, направленные на умиротворение сирийской катастрофы и есть, то исходят они от России: и трехстороннее перемирие (с участием Ирана и Турции и оказавшееся неэффективным), и четыре зоны деэскалации, и конституционный проект децентрализации, — размышляет автор. — Штаты не предложили практически ничего. Некоторые эксперты утверждают, что Путин своими предложениями пытается обеспечить себе основания для вывода войск из Сирии. Ну, уж в этом-то Вашингтон мог бы ему помочь!»

Журналист подводит читателя к выводу, что в интересах Америки, чтобы Россия ушла, но поработать даже себе во благо сегодняшний Белый дом не стремится, и мутит воду просто ради того, чтобы мутить её.

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