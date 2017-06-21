Рига, 21 июня, 2017, 19:43 — ИА Регнум. Объем просроченных кредитов в банковском секторе Латвии снизился, а в небанковском увеличился. Об этом говорится в отчете, подготовленном Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК), сообщает портал Vesti.lv.

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Так, объем просроченных кредитов в банковском секторе сократился до 5,3% совокупного объема кредитов, выданных жителям Латвии. Наивысшей точки этот показатель достиг в 2011 году, когда он составил 19,6%. В 2016 году существенно снизились количество и объем проблемных ипотечных кредитов, выданных жителям. Суммарный объем ипотечных кредитов с просрочкой более 90 дней по сравнению с 2015 годом сократился на 100 млн евро — до 180 млн евро, а количество таких кредитов упало 5400 до 4100.

В свою очередь данные Центра защиты прав потребителей свидетельствуют о том, что в небанковском секторе число просроченных кредитов уменьшилось, но их суммарный объем увеличился, потому что вырос объем впервые выданных небанковских кредитов. В небанковском секторе (в него включаются кредиты без обеспечения и лизинг) Латвии объем просроченных кредитов увеличивается ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, главный экономист управления финансовой стабильности Банка Латвии Ольга Лиекалне заявила, что кредитование в Латвии находится «в минусах» уже шесть лет, в соседних Эстонии и Литве ситуация другая. Среди основных причин, по которым банки не активизируют кредитование — нестабильная юридическая среда, частая смена нормативных актов. Также по-прежнему высоки риски, связанные с кредитованием — у людей плохие кредитные истории, они не соответствуют условиям. У латвийцев нет накоплений, обеспечивающих первый взнос, многие не могут доказать легальные источники доходов, добавила эксперт.