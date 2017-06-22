Москва, 22 июня, 2017, 04:26 — ИА Регнум. Разговор о великой будущности электромобилей как основного вида городского транспорта ведется уже давно. Определенные движения в этом направлении наблюдаются на мировом авторынке. Как обстоит дело с электромобилями в России и какова перспектива у этого проекта в ближайшее время, рассказывает в своей статье Виталий Архиреев, постоянный автор ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Сравнивая потенциал развития электромобилей с еще одной перспективной линией, показавшейся в последние годы привлекательной для авторынка, а именно с автомобилями на сжиженном природном газе, можно выделить критерий, который позволит увереннее делать прогноз. Сама возможность эффективного использования того или иного вида транспортных средств зависит от заправочной инфраструктуры. На основании изучения актуального наличия заправок под те или иные виды топлива можно сделать уверенный вывод об удобстве и эффективности использования соответствующего транспорта.

Это справедливо как для автомобилей, заправляющихся сжиженным газом, так и для электромобилей. И если заправки СПГ постепенно становятся все более обыденными в отдельных секторах автотранспорта, то электромобильная заправка для массового обеспечения до сих пор представляет собой нечто экзотическое, по крайней мере, в России. О чем сигнализирует неумолимая статистика? Изменится ли что-нибудь в этом отношении в обозримом будущем?

Подробнее читайте в статье: Электротранспорт в России: есть ли шанс уйти от нефти и газа?

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