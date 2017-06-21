Москва, 21 июня, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-27, сопровождавший самолет министра обороны РФ Сергея Шойгу, не позволил самолету НАТО приблизиться к пассажирскому борту над Балтийским морем. Запись инцидента опубликована 21 июня телеканалом «Звезда» и доступна на YouTube.

Цитата Су-27 прогоняет натовский F-16 от самолета Шойгу

На видео, которое снимали с борта пассажирского самолета, виден натовский истребитель F-16, находящийся вблизи воздушного судна. Через некоторое время между самолетами вклинивается Су-27 из эскорта, он прогоняет иностранный истребитель, покачав крыльями.

Демонстрация подвешенных под крыльями ракет — принятый у военных пилотов знак предупреждения. После этого F-16 отдаляется.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Калининград на выездное заседание коллегии оборонного ведомства. На заседании обсуждались вопросы обеспечения безопасности на Западном стратегическом направлении.

Читайте также: Шойгу: Ситуация у западных границ РФ грозит ухудшением