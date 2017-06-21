Москва, 21 июня, 2017, 15:35 — ИА Регнум. 20 июня 2017 года Департамент кинематографии провел в Министерстве культуры заседание Экспертного совета по игровому авторскому и экспериментальному кино, на котором состоялось публичное представление и защита проектов их авторами.

Пресс-служба Министерства культуры РФ Оксана Карас

В этом году на соискание финансовой поддержки от Минкульта было подано 111 проектов (для сравнения в 2012 году — только 46). Из них экспертный совет, изучив сценарии и сопровождающие документы, отобрал для очной защиты 74. Это фильмы разных жанров: среди семейных комедий, лирических любовных историй, биографических лент и целого ряда спортивных драм, доминирующее положение заняли психологические драмы и военно-исторические фильмы. Корреспондент ИА REGNUM посетил мероприятие, которое продолжалось 11 часов, и выделил наиболее интересные, оригинальные и перспективные проекты.

Самый заметный и крупный из представленных фильмов новая работа Андрея Кончаловского «Грех» — исторической байопик о жизни Микеланджело создаваемый в копродукции с итальянцами. Режиссер остается верен выбранному методу: он планирует задействовать много непрофессиональных актеров и снимать фильм на родном языке своего героя — итальянском. В настоящий момент идет подбор натуры и кастинг. Начало съемок запланировано на конец августа. Бюджет проекта составляет 780 млн рублей, у министерства культуры авторы просят поддержку объемом 60 млн руб.

Наиболее эффектной оказалась презентация Александра Гордона: он с задумчивым видом пересказывал сюжет своего будущего фильма о молодом человеке, который отрицает опыт предыдущих поколений. Тем временем вокруг Александра крутилась небольшая операторская группа — камермэн со стадикамом и парой помощников. Неожиданно Гордон признался: только что была снята одна из сцен настоящего будущего фильма — сатирической комедии «Дядя Саша» о кинорежиссере Александре Авербухе. Гордон выступает режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли. В актерский состав войдут Агния Кузнецова, Никита Ефремов, Сергей Пускепалис, Ольга Яковлева и другие актеры, в так же автор идеи фильма, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в роли самого себя. Александр Гордон планирует завершить производства своей откровенной, остроумной и ироничной картины уже в 2017 году. Он ориентируется на широкого и глубокого зрителя, снимая картину не для фестиваля, от участия в которых, впрочем, не планирует отказываться.

Пресс-служба Министерства культуры РФ Иван Твердовский и Наталья Мокрицкая

Будущий фестивальный хит представили режиссер Иван И. Твердовский и продюсер Наталья Мокрицкая, чьи предыдущие совместные работы «Класс коррекции» и «Зоология» собрали внушительную коллекцию наград по всему миру. Проект «Подбросы» уже победил на питчинге в рамках Международного фестиваля в Роттердаме, получил поддержку фонда «Евримаж», созданного при Совете Европы. У российского продюсера уже есть зарубежные партнеры из Литвы, Ирландии и Франции. Бюджет проекта составляет 48−50 млн рублей. В центре сюжета «Подбросы» находятся мать и сын в сложных психологических обстоятельствах.

К схожей тематике обратилась Валерия Гай Германика: она исследует взаимоотношения матери и дочери, сблизить которых оказался способен идущий за ними страх. Валерия смогла заразить своей идеей блестящих мастеров: роль матери исполнит Ксения Раппопорт, дочери — Агния Кузнецова, сценарий написал Юрий Арабов, а снимать фильм «Мысленный волк» будет оператор-постановщик Влад Опельянц.

Пресс-служба Министерства культуры РФ Авдотья Смирнова

Наиболее оригинальным историческим проектом показался будущий фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения». Он посвящен эпизоду из жизни Льва Толстого, оказавшему глубочайшее влияние на мировоззрение писателя. В 1866 году 38-летний Лев Николаевич узнал о деле рядового писаря Василия Шабунина, который ударил по лицу ротного командира и по законам военного суда осуждался на смертную казнь. История так задела Толстого, что он решился выступить адвокатом писаря, но дело было проиграно и рядовой расстрелян. Бюджет нового авторского фильма о конфликте закона и справедливости, долга и милосердия составляет 114 млн рублей. Продюсером выступает Сергей Сельянов.

Пресс-служба Министерства культуры РФ Игорь Угольников

Продюсер, режиссер Игорь Угольников хочет снять фильм «Учености плоды» о событиях, происходящих в Михайловском по время немецкой оккупации 1943−1944 гг., когда немецкий славянист Мария Шиллер после чтения лекций о творчестве Александра Пушкина по приказу командования начала собирать все ценности из музея для вывоза в Германию. Фильм будет снят на двух языках, главные роли исполнят Уте Лемпер и Сергей Безруков. Бюджет проекта 210 млн руб., у Минкульта запрашивается 60 млн руб. Съемки запланированы на весну-лето 2018 г.

Известный режиссер Юрий Кара планирует к 100-летию Андрея Сахарова создать байопик о всемирно известном ученом (при бюджете в 100 млн руб. авторы просят поддержку в 60 млн руб.), а признанный мастер своего дела Юсуп Разыков с продюсером Рубеном Дишдишяном при поддержке партнёров из Армении работает над лентой «Танец с саблями» о жизни и работе выдающегося композитора Арама Хачатуряна (бюджет 68 млн, у Минкульта просят 45 млн руб.).

Очевидно в ближайшие годы нас ждет бум спортивных драм. Режиссер Юрий Суходольский снимает ленту «Последний честные» об Олимпиаде 1952 года в Хельсинки, на которой впервые приняла участие сборная СССР. Режиссер признался, что его особо впечатлили судьбы 20 тяжелораненых на фронте атлетов, включенных в сборную. «Начало. Легенда о Самбо» продюсера Татьяны Воронецкой и режиссера Дмитрия Киселева обещает стать заметным кинособытием как впечатляющее зрительское кино. О судьбе выдающегося борца вольного стиля Ивана Ярыгина расскажет фильм Михаила Шевчука «Иван». Полным ходом идут съемки зрелищной ленты «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». На Свердловской киностудии снимают фильм «Время легенд» о конькобежке Лидии Скобликовой.

Целый ряд представленных проектов посвящен событиям Великой Отечественной войны. Режиссер Владимир Котт планирует снять психологическую драму «Клятва» о подвиге, жизни и любви заслуженного врача РСФСР, психиатра Наума Балабана. Александр Карпиловский, постановщик семейной трилогии «Частное пионерское», работает над картиной о самой засекреченной советской разведчице, крымской татарке Алиме. Прославленный сценарист Ираклий Квирикадзе в качестве режиссера вместе с Сергеем Саркисовым работает над лентой о танкистах, встречающих День Победы на подступах к Берлину. Режиссер Алексей Козлов создает драму «Баржа 725» о произошедшей 17 сентября 1941 года катастрофе на Ладожском озере, унесшей жизни более тысячи эвакуированных из Ленинграда человек.

Вместе с тем психологическая драма остается излюбленным жанром наших режиссеров. Продюсер Сабина Еремеева и режиссер Светлана Проскурина представили свой третий совместный проект: социальную драму «Воскресенье» с Алексеем Вертковым в главной роли. Недавняя дебютантка Нигина Сайфуллаева ставит фильм «Ревность» по сценарию Любови Мульменко о 30-летней женщине, подозревающей своего мужа в измене. Ревность, необсужденные проблемы и неуверенность в себе толкают героиню на ответную измену. Параллельно режиссер Руслан Паушу работает над комедийной мелодрамой «Три в одном», герои которой — три отдельные пары — пытаются спокойно и достойно пережить измены.

Однозначно станет событием новый фильм признанного мастера Александр Миндадзе: «Паркет» представит любовный треугольник в ритме танго и расскажет о встрече влюбленных через 25 лет после расставания.

Отдельного внимания заслуживает неожиданная картина Бакура Бакуразде «Квартира», герои которой вместе пишут сценарий про влюбленных. Неожиданным в новом проекте Бакурадзе оказались не только нетипичные для него жанр, сюжет и любовная линия, но и каст: главную мужскую роль исполнит известный уральский режиссер Алексей Федорченко, пару ему составит Яна Трянова. Для реализации фильма бюджетом в 50 млн авторы просят у министерства культуры 33 млн руб.

Пресс-служба Министерства культуры РФ Защита кинопроектов в Минкульте

Режиссер Димитрий Цинцадзе работает над совместным русско-грузинским проектом «43» — историей про 43-женщину женщину, которая тщетно пытается восстановить отношения с семьей после выхода из тюрьмы. Бюджет проекта — 49 млн руб., у Минкульта запрашивает сумма 30 млн руб, около 20% бюджета составят грузинские инвестиции.

Режиссер Ксения Баскакова работает киностудии «Ленфильм» над драматичным триллером «Хэппи-энда не будет», герои которого случайно снимают на мобильный телефон убийство и сами становятся целью бандитов. Новая работа Ксении на очной защите была поддержана добрыми словами главного редактора «Ленфильма» Светланы Кармалиты.

Сценарит и режиссер Юрий Быков вместе с продюсером Александром Котелевским взялся за остросюжетный триллер «Сторож». Захватывающая лента обращена к актуальным проблемам современности: засилью мещанства и торжеству потребительских ценностей. Бюджет картины составляет 55 млн, у Минкульта запрашивается 35 млн руб.

Отрадно, что не все режиссеры хотят снимать мрачные драмы. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького представила пару лирических фильма от девушек-режиссеров. Герои истории Кати Телегиной «Продавец счастья» в поисках гармонии прибегают к советам индийского мудреца, а героиня молодежной драмы «Барсук» от сценаристки Любови Мульменко и режиссера Оксаны Бычковой, переживает первую любовь и параллельно осознает ценности взаимоотношений с отцом.

Режиссер Оксана Корас вместе с актером Семеном Трескуновым планируют продолжить сотрудничество, начатое «Хорошим мальчиком», и создать трогательную, жизнеутверждающую историю взросления и первой любви «Выше неба». Режиссер Михаил Агранович хочет снять добрую комедию «Дорога в Райск» о любви юноши из ортодоксальной иудейской семьи в исполнении Александра Паля и простой русской девушки, которую сыграет Юлия Пересильд. Александр Баршак работает над альманахом «Времена года Мендельсона», состоящим их четырех новелл о любви, которой покорны все возрасты.

Софья Карпунина с Фатимой Ибрагимбековой реализауют сценарий Рустама Ибрагимбекова «Как дети», повествующий о увлекательную история непростых взаимоотношений двух театральных актеров (роли исполнят Паулина Андреева и Риналь Мухаметов). Действие этой мелодрамы с элементами комедии происходит в 1982 году.

Актриса Юлия Пересильд личным участием в очной защите поддержала проект режиссера Карена Оганесяна «Молоко», настолько ее привлекла возможность сыграть главную героиню сказочной, фантастической истории про любовь.

Пресс-служба Министерства культуры РФ Алексей Гуськов и Алексей Красовский

Продюсер Алексей Гуськов с режиссером Алексеем Красовским планируют снять комедию для семейного просмотра «Элефант», а режиссер Михаил Ашумов — ироническую мелодраму «Трудно быть ангелом» о неблагодарной работе рядового ангела-хранителя в исполнении Сергея Дорогова.

Отдельное внимание эксперты уделили проектам, посвященным актуальным событиям современности: «Работайте, братья!» (о подвиге дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова), «Балканский рубеж» (героическая драма продюсера Гоши Куценко о трагичных событиях в Югославии в 1999 году), «Ташакор» (о войне в Афганистане).

Что касается планирования финансовой составляющей, то поражает наглость некоторых продюсеров, которые в отсутствии именитого режиссера, звёздного кастинга, фестивальных или прокатных амбиций и, главное, огромных затрат на производство запрашивают у министерства культуры по 60 млн рублей (в то время как такую сумму просят на свои исторические, сложно постановочные ленты Андрей Кончаловский или Игорь Угольников, а многие опытные продюсеры запрашивают более скромные 30−40 млн руб.) Остается надеяться, что Экспертный совет примет мудрое, взвешенное решение. Работа над реализацией презентованных сценариев уже ведется: при благоприятном стечении обстоятельств большинство фильмов будет готово летом-зимой 2018 года.