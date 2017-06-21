Минкульту представили проекты фильмов Кончаловского, Гордона, Твердовского
Москва, 21 июня, 2017, 15:35 — ИА Регнум. 20 июня 2017 года Департамент кинематографии провел в Министерстве культуры заседание Экспертного совета по игровому авторскому и экспериментальному кино, на котором состоялось публичное представление и защита проектов их авторами.
В этом году на соискание финансовой поддержки от Минкульта было подано 111 проектов (для сравнения в 2012 году — только 46). Из них экспертный совет, изучив сценарии и сопровождающие документы, отобрал для очной защиты 74. Это фильмы разных жанров: среди семейных комедий, лирических любовных историй, биографических лент и целого ряда спортивных драм, доминирующее положение заняли психологические драмы и военно-исторические фильмы. Корреспондент ИА REGNUM посетил мероприятие, которое продолжалось 11 часов, и выделил наиболее интересные, оригинальные и перспективные проекты.
Самый заметный и крупный из представленных фильмов новая работа Андрея Кончаловского «Грех» — исторической байопик о жизни Микеланджело создаваемый в копродукции с итальянцами. Режиссер остается верен выбранному методу: он планирует задействовать много непрофессиональных актеров и снимать фильм на родном языке своего героя — итальянском. В настоящий момент идет подбор натуры и кастинг. Начало съемок запланировано на конец августа. Бюджет проекта составляет 780 млн рублей, у министерства культуры авторы просят поддержку объемом 60 млн руб.
Наиболее эффектной оказалась презентация Александра Гордона: он с задумчивым видом пересказывал сюжет своего будущего фильма о молодом человеке, который отрицает опыт предыдущих поколений. Тем временем вокруг Александра крутилась небольшая операторская группа — камермэн со стадикамом и парой помощников. Неожиданно Гордон признался: только что была снята одна из сцен настоящего будущего фильма — сатирической комедии «Дядя Саша» о кинорежиссере Александре Авербухе. Гордон выступает режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли. В актерский состав войдут Агния Кузнецова, Никита Ефремов, Сергей Пускепалис, Ольга Яковлева и другие актеры, в так же автор идеи фильма, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в роли самого себя. Александр Гордон планирует завершить производства своей откровенной, остроумной и ироничной картины уже в 2017 году. Он ориентируется на широкого и глубокого зрителя, снимая картину не для фестиваля, от участия в которых, впрочем, не планирует отказываться.
Будущий фестивальный хит представили режиссер Иван И. Твердовский и продюсер Наталья Мокрицкая, чьи предыдущие совместные работы «Класс коррекции» и «Зоология» собрали внушительную коллекцию наград по всему миру. Проект «Подбросы» уже победил на питчинге в рамках Международного фестиваля в Роттердаме, получил поддержку фонда «Евримаж», созданного при Совете Европы. У российского продюсера уже есть зарубежные партнеры из Литвы, Ирландии и Франции. Бюджет проекта составляет 48−50 млн рублей. В центре сюжета «Подбросы» находятся мать и сын в сложных психологических обстоятельствах.
К схожей тематике обратилась Валерия Гай Германика: она исследует взаимоотношения матери и дочери, сблизить которых оказался способен идущий за ними страх. Валерия смогла заразить своей идеей блестящих мастеров: роль матери исполнит Ксения Раппопорт, дочери — Агния Кузнецова, сценарий написал Юрий Арабов, а снимать фильм «Мысленный волк» будет оператор-постановщик Влад Опельянц.
Наиболее оригинальным историческим проектом показался будущий фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения». Он посвящен эпизоду из жизни Льва Толстого, оказавшему глубочайшее влияние на мировоззрение писателя. В 1866 году 38-летний Лев Николаевич узнал о деле рядового писаря Василия Шабунина, который ударил по лицу ротного командира и по законам военного суда осуждался на смертную казнь. История так задела Толстого, что он решился выступить адвокатом писаря, но дело было проиграно и рядовой расстрелян. Бюджет нового авторского фильма о конфликте закона и справедливости, долга и милосердия составляет 114 млн рублей. Продюсером выступает Сергей Сельянов.
Продюсер, режиссер Игорь Угольников хочет снять фильм «Учености плоды» о событиях, происходящих в Михайловском по время немецкой оккупации 1943−1944 гг., когда немецкий славянист Мария Шиллер после чтения лекций о творчестве Александра Пушкина по приказу командования начала собирать все ценности из музея для вывоза в Германию. Фильм будет снят на двух языках, главные роли исполнят Уте Лемпер и Сергей Безруков. Бюджет проекта 210 млн руб., у Минкульта запрашивается 60 млн руб. Съемки запланированы на весну-лето 2018 г.
Известный режиссер Юрий Кара планирует к 100-летию Андрея Сахарова создать байопик о всемирно известном ученом (при бюджете в 100 млн руб. авторы просят поддержку в 60 млн руб.), а признанный мастер своего дела Юсуп Разыков с продюсером Рубеном Дишдишяном при поддержке партнёров из Армении работает над лентой «Танец с саблями» о жизни и работе выдающегося композитора Арама Хачатуряна (бюджет 68 млн, у Минкульта просят 45 млн руб.).
Очевидно в ближайшие годы нас ждет бум спортивных драм. Режиссер Юрий Суходольский снимает ленту «Последний честные» об Олимпиаде 1952 года в Хельсинки, на которой впервые приняла участие сборная СССР. Режиссер признался, что его особо впечатлили судьбы 20 тяжелораненых на фронте атлетов, включенных в сборную. «Начало. Легенда о Самбо» продюсера Татьяны Воронецкой и режиссера Дмитрия Киселева обещает стать заметным кинособытием как впечатляющее зрительское кино. О судьбе выдающегося борца вольного стиля Ивана Ярыгина расскажет фильм Михаила Шевчука «Иван». Полным ходом идут съемки зрелищной ленты «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». На Свердловской киностудии снимают фильм «Время легенд» о конькобежке Лидии Скобликовой.
Целый ряд представленных проектов посвящен событиям Великой Отечественной войны. Режиссер Владимир Котт планирует снять психологическую драму «Клятва» о подвиге, жизни и любви заслуженного врача РСФСР, психиатра Наума Балабана. Александр Карпиловский, постановщик семейной трилогии «Частное пионерское», работает над картиной о самой засекреченной советской разведчице, крымской татарке Алиме. Прославленный сценарист Ираклий Квирикадзе в качестве режиссера вместе с Сергеем Саркисовым работает над лентой о танкистах, встречающих День Победы на подступах к Берлину. Режиссер Алексей Козлов создает драму «Баржа 725» о произошедшей 17 сентября 1941 года катастрофе на Ладожском озере, унесшей жизни более тысячи эвакуированных из Ленинграда человек.
Вместе с тем психологическая драма остается излюбленным жанром наших режиссеров. Продюсер Сабина Еремеева и режиссер Светлана Проскурина представили свой третий совместный проект: социальную драму «Воскресенье» с Алексеем Вертковым в главной роли. Недавняя дебютантка Нигина Сайфуллаева ставит фильм «Ревность» по сценарию Любови Мульменко о 30-летней женщине, подозревающей своего мужа в измене. Ревность, необсужденные проблемы и неуверенность в себе толкают героиню на ответную измену. Параллельно режиссер Руслан Паушу работает над комедийной мелодрамой «Три в одном», герои которой — три отдельные пары — пытаются спокойно и достойно пережить измены.
Однозначно станет событием новый фильм признанного мастера Александр Миндадзе: «Паркет» представит любовный треугольник в ритме танго и расскажет о встрече влюбленных через 25 лет после расставания.
Отдельного внимания заслуживает неожиданная картина Бакура Бакуразде «Квартира», герои которой вместе пишут сценарий про влюбленных. Неожиданным в новом проекте Бакурадзе оказались не только нетипичные для него жанр, сюжет и любовная линия, но и каст: главную мужскую роль исполнит известный уральский режиссер Алексей Федорченко, пару ему составит Яна Трянова. Для реализации фильма бюджетом в 50 млн авторы просят у министерства культуры 33 млн руб.
Режиссер Димитрий Цинцадзе работает над совместным русско-грузинским проектом «43» — историей про 43-женщину женщину, которая тщетно пытается восстановить отношения с семьей после выхода из тюрьмы. Бюджет проекта — 49 млн руб., у Минкульта запрашивает сумма 30 млн руб, около 20% бюджета составят грузинские инвестиции.
Режиссер Ксения Баскакова работает киностудии «Ленфильм» над драматичным триллером «Хэппи-энда не будет», герои которого случайно снимают на мобильный телефон убийство и сами становятся целью бандитов. Новая работа Ксении на очной защите была поддержана добрыми словами главного редактора «Ленфильма» Светланы Кармалиты.
Сценарит и режиссер Юрий Быков вместе с продюсером Александром Котелевским взялся за остросюжетный триллер «Сторож». Захватывающая лента обращена к актуальным проблемам современности: засилью мещанства и торжеству потребительских ценностей. Бюджет картины составляет 55 млн, у Минкульта запрашивается 35 млн руб.
Отрадно, что не все режиссеры хотят снимать мрачные драмы. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького представила пару лирических фильма от девушек-режиссеров. Герои истории Кати Телегиной «Продавец счастья» в поисках гармонии прибегают к советам индийского мудреца, а героиня молодежной драмы «Барсук» от сценаристки Любови Мульменко и режиссера Оксаны Бычковой, переживает первую любовь и параллельно осознает ценности взаимоотношений с отцом.
Режиссер Оксана Корас вместе с актером Семеном Трескуновым планируют продолжить сотрудничество, начатое «Хорошим мальчиком», и создать трогательную, жизнеутверждающую историю взросления и первой любви «Выше неба». Режиссер Михаил Агранович хочет снять добрую комедию «Дорога в Райск» о любви юноши из ортодоксальной иудейской семьи в исполнении Александра Паля и простой русской девушки, которую сыграет Юлия Пересильд. Александр Баршак работает над альманахом «Времена года Мендельсона», состоящим их четырех новелл о любви, которой покорны все возрасты.
Софья Карпунина с Фатимой Ибрагимбековой реализауют сценарий Рустама Ибрагимбекова «Как дети», повествующий о увлекательную история непростых взаимоотношений двух театральных актеров (роли исполнят Паулина Андреева и Риналь Мухаметов). Действие этой мелодрамы с элементами комедии происходит в 1982 году.
Актриса Юлия Пересильд личным участием в очной защите поддержала проект режиссера Карена Оганесяна «Молоко», настолько ее привлекла возможность сыграть главную героиню сказочной, фантастической истории про любовь.
Продюсер Алексей Гуськов с режиссером Алексеем Красовским планируют снять комедию для семейного просмотра «Элефант», а режиссер Михаил Ашумов — ироническую мелодраму «Трудно быть ангелом» о неблагодарной работе рядового ангела-хранителя в исполнении Сергея Дорогова.
Отдельное внимание эксперты уделили проектам, посвященным актуальным событиям современности: «Работайте, братья!» (о подвиге дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова), «Балканский рубеж» (героическая драма продюсера Гоши Куценко о трагичных событиях в Югославии в 1999 году), «Ташакор» (о войне в Афганистане).
Что касается планирования финансовой составляющей, то поражает наглость некоторых продюсеров, которые в отсутствии именитого режиссера, звёздного кастинга, фестивальных или прокатных амбиций и, главное, огромных затрат на производство запрашивают у министерства культуры по 60 млн рублей (в то время как такую сумму просят на свои исторические, сложно постановочные ленты Андрей Кончаловский или Игорь Угольников, а многие опытные продюсеры запрашивают более скромные 30−40 млн руб.) Остается надеяться, что Экспертный совет примет мудрое, взвешенное решение. Работа над реализацией презентованных сценариев уже ведется: при благоприятном стечении обстоятельств большинство фильмов будет готово летом-зимой 2018 года.