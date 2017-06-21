Нягань, Югра, 21 июня, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, где Югре было уделено особое внимание, породила бурю эмоций жителей ХМАО. Губернатор и ее корпус ударились в оправдания, жители автономного округа продолжают обвинять власти. Прошла неделя. Буря политическая сменилась погодным штормом в Югре, который охладил пыл комментаторов последствий прямой линии. И можно спокойно проанализировать: что это было? Системные проблемы или локальные?

Трущебы

Самой острой стала тема балков (деревянных времянок и вагончиков), в которых продолжают жить люди, приехавшие в 70-х годах прошлого века осваивать нефтегазовые просторы. Напомним, жительница балочного городка из Нягани в ходе прямой линии с президентом РФ 15 июня, благодаря видеомосту, продемонстрировала главе государства свой домишко — без канализации, с коричневатой водопроводной водой и без отопления. Люди живут в таких условиях с 1979 года. Няганцы просили ускорить региональную программу расселения балочного жилья, действующую в Югре.

«В государственной программе «Жилище» деньги на эти цели предусмотрены. В том числе и на 2017 год. Но необходимо знать объем этой беды. Когда в 2010 году я был председателем правительства, то была принята программа по расселению аварийных домов в районе освоения БАМа. Рассчитали на девять тысяч переселенцев, но откуда-то взялись еще 10 тысяч. Необходимо, чтобы руководство округов дало четкие, конкретные цифры этой беды. Деньги ведь нужно под что-то конкретное рассчитывать», — отметил президент России.

«Поручение президента город отрабатывает»

После прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным журналисты прямо-таки напали на ХМАО. Дмитрий Киселёв в программе «Вести недели» выдал сюжет «Югра — регион контрастов». «Кричащий пример — Нягань в Ханты-Мансийском округе, где во временных вагончиках семьи ютятся уже 40 лет. Тем более это странно для богатого региона-донора, где нефти больше, чем в Ираке, Иране или даже Арабских Эмиратах», — недоумевает ведущий.

«После поступления няганского обращения на прямую линию глава города незамедлительно побывал в вагонообразовании «УПТОиКО», где встретился с задавшими вопрос горожанами, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации Нягани. — Поручения, обозначенные президентом РФ, город отрабатывает. Сформулированы предложения в части корректировки муниципальной программы по ликвидации вагонообразований с включением еще 15 балочных массивов».

На 1 июня 2017 года в Нягани, по сведениям мэрии, находится 965 балков, в них проживает 1 272 семьи — это 2 890 человек. В Нягани до прямой линии с президентом насчитывалось 20 вагон-образований. Сейчас, как видим, к ним прибавилось еще 15.

«Балки — исторически сложившаяся проблема»

Проблема существования балков для Севера сложилась исторически, в период его активного освоения. При разработке месторождений предприятия, которые работали на территории городов и поселков, эти вагончики привозили, и в них селились нефтяники, строители, дорожники, пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов. Такие строения долгие годы не признавались в качестве жилых помещений и поэтому не подпадали под действие программ расселения. Это произошло лишь после 2010 года, когда губернатором Югры стала Наталья Комарова и появилась адресная программа по ликвидации балочного фонда, причем само понятие «балок» было сформулировано как «приспособленное для проживания строение». Потому что в жилищном законодательстве не было такого понятия, как «балок» или «вагончик».

"До этого такая работа не велась вообще, а проблема копилась с 70-х годов. С нуля была создана правовая база, проведена инвентаризация такого фонда в каждом муниципалитете, были запущены окружная и муниципальные программы. В реестрах, сформированных муниципальными образованиями автономного округа на 1 января 2012 года, в округе насчитывалось 9 998 приспособленных для проживания строений, в них проживало 10 324 семьи. За период с 1 января 2012 года по 1 мая 2017 года количество приспособленных для проживания строений в Югре сократилось на 43,2%, в половине муниципалитетов Югры на сегодняшний день балков нет. Правительство Югры ставит задачу закрыть проблему к 2020 году», — пояснил замгубернатора корреспонденту ИА REGNUM.

Когда правовой механизм был разработан, с 2012 года муниципалитеты Югры начали планово решать проблему ликвидации балочного фонда. Сам механизм работает на софинансировании: 89% средств на расселение балков предоставляет региональный бюджет и 11% средств вкладывает муниципалитет. Федеральное финансирование Югра получала лишь на расселение людей из аварийного жилья. Норма предоставления общей площади жилого помещения при расселении балков: 33 кв. метра для семьи, состоящей из одного человека; 42 кв. метра общей — для семьи из двух человек; 18 кв. метров на каждого члена семьи, состоящей из трех или более человек.

Есть еще один немаловажный момент. Те, кто прописан в балках до 1 января 1995 года, квартиры получают бесплатно. Кто прописан с 1995 по 2012 год, оплачивают 30% стоимости. Те, кто не имеет прописки во времянке, должны самостоятельно решать свои жилищные проблемы, и таких семей — около 10% по округу. Причина ограничений по прописке и срокам, как поясняют в правительстве ХМАО, после появления в Югре программы по переселению из балков, дряхлые вагончики стали скупать ушлые бизнесмены для получения новых квартир.

«С балками боролись в одиночку»

«То, что президент России увидел наши усилия и дал посыл о возможности направления федеральных денег на решение этой проблемы, для нас очень позитивный сигнал, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM замгубернатора Алексей Шипилов. — Глава государства видит проблемы нашего региона и определяет приоритеты, как усилить решение этих проблем. Сейчас регионы и муниципалитеты вынуждены бороться с этим наследием бурного освоения Севера в одиночку. Деньги федерального бюджета позволят существенно ускорить эту работу. Губернатор Югры Наталья Комарова уже дала поручение подготовить необходимые документы для обращения в Минстрой, Фонд содействия реформированию ЖКХ по данному поручению президента России для выделения федеральных средств по программе «Жилище» на снос и расселение балков. Помимо этого даны поручения ускорить решение данной задачи силами регионального и муниципальных бюджетов».

«Дополнительное вливание средств мы должны будем предусмотреть, несмотря на напряженный городской бюджет, — говорит глава Нягани Иван Ямашев. — При этом надо понимать, что помимо вагонообразований в городе имеется аварийный жилищный фонд. Потому предложения обязательно будут учитывать выделение средств на балочную программу из единой субсидии, при этом, не ущемив прав граждан, проживающих в аварийном и не пригодном для проживания жилье».

В 2012—2016 годах власти ХМАО потратили на расселение балков 3,1 млрд рублей, муниципалитеты — 500 млн рублей, из внебюджетных источников было привлечено 860 млн рублей. За пять лет балочные массивы были полностью ликвидированы в Радужном, Покачах, Югорске, Нижневартовском районе. Вместе с этим балки все еще остаются в 11 муниципалитетах Югры. Для расселения балков в Нягани требуется как минимум 2 млрд рублей, а по всей Югре — все 9 млрд.

Активисты Общероссийского народного фронта в ХМАО сообщают, что в Пыть-Яхе — 1106, в Сургуте — 405, в Нефтеюганске — около 1,5 тыс.

«Жалобы граждан с территорий регулярно поступают в региональный штаб ОНФ. В марте эксперты ОНФ выезжали по обращению в балочный поселок Лесной в Сургуте, расселение которого планируется только в 2024 году. Тогда власти города пообещали в индивидуальном порядке рассмотреть ситуацию каждой семьи, и наиболее нуждающимся выделить квартиры в социальном арендном доме, при этом люди сохранят очередь на предоставление жилья. В мае общественники помогли переселиться в новую квартиру молодой маме с двумя детьми, один из которых — инвалид с детства, из балочного поселка Юность в Сургуте. Сейчас данная семья проживает в новой двухкомнатной квартире. В июне активисты ОНФ в Югре планируют выезд в Сургут, где балков которой оказались на территории городского парка отдыха «За Саймой». Граждане пишут, что живут в центре парка без дорог, водоснабжения, отопления и канализации», — говорят в югорском ОНФ.

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Также депутат думы ХМАО Александр Мещангин считает, что программа переселения из вагон-городков реализуется в автономном округе медленно, «вразвалочку». При том, что у властей находятся все новые и новые причины сказать «завтра-завтра», люди проживают в своих вагонах целую жизнь.

«Доходит до смешного. Деньги, выделенные городу Нягани на реализацию программы улучшения жилищных условий на 2015 год, власти города так и не успели освоить! А это сумма 100 млн рублей, а это без малого 50 новых квартир! 50 счастливых семей! Сейчас, после прямой линии с президентом Путиным засуетились все. Начиная от Следственного комитета России и заканчивая губернатором ХМАО и мэром города Нягани. Однако не хотелось бы, чтобы в пылу жаркого раболепия и попытке создать видимость бурной деятельности по исполнению поручения президента наши чиновники забыли о том, что именно поручил президент. Услышали его. Во-первых, надо еще раз внимательно пересчитать все семьи, нуждающиеся в улучшение жилищных условий, во-вторых, ускорить программу реализации улучшения жилищных условий граждан», — отметил депутат.