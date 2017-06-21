Киев, 21 июня, 2017, 14:35 — ИА Регнум. 80% граждан Украины, вышедших на пенсию, проживают за чертой бедности, заявил 21 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает УНИАН.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

По его словам, за чертой бедности проживает большинство пенсионеров Украины. Гройсман также добавил, что законопроект о пенсионной реформе будет направлен 21 июня на рассмотрение Верховной рады.

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По мнению премьер-министра, если реформа будет одобрена парламентом, то с 1 октября 9 млн пенсионеров на Украине будут получать повышенные пенсии, что поможет решить проблему с тяжелым положением людей, вышедших на пенсию.

Напомним, ранее Владимир Гройсман заявил, что пенсионная реформа поднимет необходимый трудовой стаж для выхода на пенсию с 15 до 25 лет. Он также добавил, что, по его мнению, стаж в 25 или 35 лет — это нормально, поскольку это «трудовая пенсия, которую надо заработать».

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