Севастополь, 21 июня, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Процесс принятия скандального Генерального плана Севастополя приостановлен. Об этом заявил врио губернатора Дмитрий Овсянников 21 июня, передает корреспондент ИА REGNUM. Контракт с разработчиком продлен до конца 2018 года. Документ планируется вновь внести на рассмотрение и публичные слушания после разрешения противоречий и устранения нарушений в сфере имущественно-земельных отношений и согласования с населением.

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«Мы полностью останавливаем юридический процесс принятия генерального плана Севастополя. Продолжаем работу над основными направлениями: земельные отношения, земли спецназначения (земли Минобороны — прим. ИА REGNUM ) и исправление методических ошибок генплана. Все замечания севастопольцев должны получить оценку соответствующих комиссий. Затем мы его направим разработчикам, после чего будет возобновлен процесс принятия генерального плана и проведены повторные публичные обсуждения», — пояснил Дмитрий Овсянников.

Он также сообщил, что на совещании по обсуждению генплана с зампредседателя правительства РФ Дмитрием Козаком было принято решение продлить контракт с разработчиком НИПИ «Генплана Москвы» до 2018 года и сохранить финансирование в рамках Федеральной программы развития.

«Незачет нужно поставить всем: тем, кто организовывал обсуждение Генерального плана, за то, как мы его разъяснили, тем, кто сопровождал проект в качестве экспертов. Нам всем можно поставить «незачет», — заявил Дмитрий Овсянников.

Он отметил, что существуют вопросы, которые требуют более длительного разрешения, «необходимо время для того, чтобы исправить ошибки». Овсянников уточнил, что требуют дополнительного согласования вопросы безопасности и частных интересов — это касается земель Минобороны, необходимо урегулирование земельно-имущественных отношений в Севастополе и оформление земельных участков: «Нет оформленного права собственности, и любое изменение назначение земли вызывает страх».

Как сообщало ИА REGNUM, проект нового генерального плана был представлен горожанам в апреле. Севастопольцы негативно восприняли предложенный правительством документ на публичных слушаниях и требовали отменить контракт на его разработку.

Социальная напряженность вылилась в массовый митинг, на котором граждане выразили недоверие всем ветвям власти города и обратились к президенту РФ вмешаться в критическую ситуацию, сложившуюся в Севастополе.

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