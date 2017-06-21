Москва, 21 июня, 2017, 13:55 — ИА Регнум. За май 2017 года реальные доходы жителей России упали на 0,4% в годовом выражении. По сравнению с апрелем произошло падение на 4,8%, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

С начала 2017 года реальные доходы населения сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8%. Однако номинальные зарплаты в годовом исчислении в мае выросли почти на 8%, а реальные зарплаты в годовом выражении увеличились на 3,7%.

При этом в мае уменьшилась суммарная задолженность по заработной плате — на 13,4% — 517 миллионов рублей. Таким образом, задолженность снизилась до 3 миллиардов 331 миллиона рублей.

В мае уровень официальной безработицы в России снизился по сравнению с апрелем с 5,3% до 5,2% трудоспособного населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня российский президент Владимир Путин в ходе «прямой линии» заявил о снижении реальных доходов населения. «Увеличилось число граждан, находящихся за чертой бедности», отметил глава государства.

Напомним, в апреле 2017 года в годовом выражении реальные доходы граждан РФ упали на 7,6%, а к марту 2017 года данный показатель вырос на 2%.

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