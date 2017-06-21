Нижний Новгород, 21 июня, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Ситуация с утверждением Елизаветы Солонченко не так оптимистична, как показалось некоторым наблюдателям, считает политолог Евгений Семенов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя избрание Солонченко на пост главы города.

Андрей Репин @ ИА REGNUM Иван Карнилин и Елизавета Солонченко — бывший и действующий главы Нижнего Новгорода

«Во-первых, Солонченко близка к той команде, которую я называю «теневым кабинетом». Ушедший в отставку Иван Карнилин также был креатурой этой группы, поэтому в системе управления городом ничего не поменялось. Теневой кабинет изменил «фото профиля», но не сменил и не собирается менять свою политику. Увы, но Елизавета Солонченко пока не глава города, она что-то вроде политической бижутерии. Стильной, но дешевой», — считает политолог.

«Во-вторых, мы знаем, что согласование Солонченко проходило с определенными сложностями. Мы стали свидетелями политических маневров в классическом византийском стиле. Очевидно, что кандидатура Солонченко устраивала не все центры принятия политических решений, следовательно, говорить о том, что ей будет комфортно работать, не приходится, — уверен Семенов. — При этом задачи, стоящие перед главой города — выборы президента РФ и подготовка города к проведению ЧМ 2018 — очень непросты. Здесь можно только посочувствовать Солонченко и пожелать ей большого терпения в ожидании того, «кто первым сдохнет — либо осел, либо шах».

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«Однако больше всего стоит посочувствовать горожанам. Их потребности в «играх местных престолов» никого не интересуют. Нижегородское местное самоуправление настолько оторвалось от населения, что впору запретить хождение термина «легитимность власти» на территории Нижнего Новгорода», — отметил политолог.

При этом он подчеркнул, что нельзя исключать и того варианта, что Солонченко «станет проводником очередной реформы органов МСУ и расчистит дорогу для нового городского администратора, который придет ей на смену и станет настоящим, полновластным главой города».

Как сообщало ИА REGNUM, Елизавета Солонченко 21 июня 2017 года была избрана главой Нижнего Новгорода. За ее кандидатуру единогласно проголосовали 39 депутатов городской думы.

Избрание Солонченко на пост главы города прошло без согласования с генеральным советом «Единой России». При этом в Нижнем Новгороде на заседании гордумы ее кандидатуру поддержали все фракции.

В политических кругах Солонченко считается «игроком» команды бывшего главы города, вице-спикера регионального Законодательного собрания Олега Сорокина, имеющего устойчивое лобби среди депутатов гордумы и Заксобрания и находящегося в противостоянии с губернатором Валерием Шанцевым.

Необходимость в выборе нового главы Нижнего Новгорода возникла после того, как предыдущий глава города Иван Карнилин подал в отставку. По официальной версии, отставка Карнилина была связана с достижением им пенсионного возраста. Городская дума 24 мая 2017 года удовлетворила заявление Карнилина об отставке.

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Изначально планировалось официально избрать нового главу города на внеочередном заседании гордумы 7 июня, но единороссы решили «утрясти» вопрос назначения Солонченко с Москвой и процедура затянулась. На сегодня никакого решения генсоветом партии так и не принято.

Эксперты полагают, что это может быть связано с грядущими изменениями в региональном законодательстве и переходом Нижнего Новгорода на одноглавую систему управления, при которой функции главы города и главы городской администрации исполняет один человек.