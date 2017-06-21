Азов, Ростовская область, 21 июня, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Молодые казаки из девяти войсковых казачьих обществ России, собравшиеся в эти дни на Дону для участия в IV Всероссийском слёте «Готов к труду и обороне!», почтили память воинов-освободителей, тружеников тыла и всего советского народа, услышавших 22 июня 1941 года объявление о нападении гитлеровских войск на Советский Союз. Церемония состоялась в преддверии Дня памяти и скорби на Крепостном валу у памятного креста «Защитникам Азова», передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Казаки почтили память воинов-освободителей

Екатерина Булатова ИА REGNUM День памяти и скорби в Азове

«Донским казакам — достойным поклонения!» — гласит надпись на мемориале. Выступающие отметили, что эта скорбная дата касается каждого жителя России.

«Главный урок, полученный страной и народом во времена той страшной войны, — это необходимость сплочения, объединения перед общим врагом во имя Победы. У казаков это был главный принцип. Неудивительно, что казаки уходили в ополчение целыми семьями. Наши деды и прадеды сражались за нашу свободу. Их жизнь — пример беззаветного мужества, их смерть — эталон любви, преданности Родине», — обратился к собравшимся заместитель атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Сергей Бодряков.

Екатерина Булатова ИА REGNUM День памяти и скорби в Азове

От имени участников казачьего слёта выступил представитель Енисейского казачьего войска Роман Ковридин.

«Мы помним подвиги наших дедов, помним, что они даровали нам жизнь, отстояли честь и свободу страны. На территории Сибири не проходили бои, но эвакуированные на нашу территорию заводы обеспечивали бойцов оружием, было сформировано более 50 дивизий. Военные историки отмечают, что Сибирские дивизии помогли переломить ход войны. И мы, также как и наши предки, в нужный момент встанем как один и защитим свободу Отчизны», — заявил казак.

После минуты молчания участники митинга возложили к памятнику цветы, в морском порту ребята спустили на воду венок в память о погибших в Великой Отечественной войне. В преддверии 76-летия начала войны в небо были выпущены воздушные шары, символизирующие мирное небо.