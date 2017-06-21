Хартум, 21 июня, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Вертолет вооруженных сил Судана разбился в Северной провинции страны, в результате чего погибли все четверо членов экипажа, находившихся на борту, сообщает Agence France-Press.

Российский вертолёт Ми-17В5

С таким заявлением выступило военные 21 июня.

По словам официального представителя военных Амеда Халиа Шами, инцидент произошел днем ранее, 20 июня, когда вертолёт российского производства Ми-17 упал в столице провинции городе Донгола из-за «плохих погодных условий».

«Все четверо находившихся на его борту погибли», — отметил он.

Вооруженные силы страны активно применяют авиацию против мятежников, действующих в провинциях Голубой Нил, Южный Кордофан и Дарфур.