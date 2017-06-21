Москва, 21 июня, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Каких-либо кадровых решений относительно губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в администрации президента России не принималось, сообщил журналистам 21 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«По-прежнему никаких решений, как вы знаете, не принималось, — отметил он. — Соответственно, я ничего не могу сказать на этот счет».

Песков напомнил, что Кремль никогда не анонсирует кадровых решений.

Напомним, 20 июня в СМИ появилась информация о том, что Тулеев может уйти в отставку — в связи с его состоянием здоровья. В этот же день Песков заявил, что в администрации президента пока нет информации о кадровых изменениях в Кузбассе.

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21 июня депутат Государственной думы от Кемеровской области Антон Горелкин («Единая Россия») заявил о том, что глава Тулеев перенес операцию. В пресс-службе областной администрации отметили, что подробности о состоянии здоровья губернатора будут изложены в ходе пресс-конференции 22 июня.

Напомним, Тулеев руководит Кузбассом на протяжении 20 лет — с 1 июля 1997 года.