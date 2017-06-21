Улан-Батор, 21 июня, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Церемония начала строительства железной дороги, соединяющей город Эрдэнэт аймака Орхон и угольную шахту Овоот, находящуюся на территории сомона Цэцэрлэг аймака Хубсугул, прошла 20 июня. Об этом сообщила сегодня, 21 июня, пресс-служба правительства Монголии. Длина нового участка дороги составит 542 км.

Духанин Александр Иванович. Новая дорога

В мероприятии приняли участие члены парламента Монголии, министр развития дорог и транспорта страны Дангаа Ганбат, а также руководитель Торгового представительства РФ в Монголии Максим Васильев. Новый участок железной дороги является для Монголии крупнейшим строительством в области дорог и транспорта за последние годы, и должен стать основой экономического коридора, соединяющего Азию с Европой.

Объем грузоперевозок по новой железной дороге должен превысить 20 млн тонн грузов в год, что будет иметь важное значение для восстановления экономики Монголии, отметил министр развития дорог и транспорта страны. По его словам, строительство железной дороги даст возможность обеспечить постоянными и временными рабочими местами более 1000 человек.

«Сегодня начинает реализовываться соглашение между РФ, Монголией и КНР о создании экономического коридора. Эта дорога не только важна для политики и экономики наших трёх стран, но и является началом крупнейшей работы, решающей вопросы международного значения «, — отметил в ходе церемонии руководитель Торгового представительства РФ Максим Васильев.

Отмечается, что ввод в эксплуатацию железной дороги Эрдэнэт-Овоот позволит не только упростить доставку угля, добываемого на месторождении, но и будет способствовать развитию внутреннего туризма.

В перспективе власти Монголии рассчитывают, что новое направление железной дороги, соединяющей РФ и КНР, приведет к росту товарооборота.

Отрезок железной дороги Эрдэнэт-Овоот длиной 542 километра будет иметь две станции и 8 разъездов. Запланированные объемы транспортировки составляют 22,2 млн тонн грузов в год. Планируется, что по этому участку будут перевозить 10 млн тонн угля с шахты Овоот.

В дальнейшем монгольский участок должен быть состыкован с российской железной дорогой в районе города Кызыл Республики Тува, где также запланировано строительство железнодорожной ветки Кызыл-Курагино, которая должна связатьТувус Красноярским краем и железнодорожной сетью России.