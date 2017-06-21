Владимир, 21 июня, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Житель Владимира Сергей Плаксин, супруга которого впала в кому после родов, а затем умерла, обратился в полицию с заявлением на губернатора региона Светлану Орлову. Владимирец считает, что глава области своими высказываниями оклеветала его супругу и нарушила неприкосновенность частной жизни.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

Как сообщает портал «ПроВладимир» со ссылкой на Сергея Плаксина, причиной стали слова Светланы Орловой о том, что роженица имела некое генетическое заболевание. Сейчас, по данным издания, у супруга погибшей есть официальные документы, которые подтверждают отсутствие каких-либо генетических заболеваний и патологий.

«Трижды Орлова публично высказывалась на широкую аудиторию (как минимум Владимирскую область) и своими клеветническими высказываниями принесла нравственные и физические страдания мне и моей семье. В последний раз — на торжественном собрании в драмтеатре 14 июня 2017», — цитирует Сергея Плаксина издание.

Житель города уверен, что таким образом Светлана Орлова пытается защитить медицинское сообщество.

ИА REGNUM напоминает, что трагедия произошла летом 2016 года. Молодая мама впала в кому после родов, которые прошли в перинатальном центре. После она умерла в московской клинике.

Поле родов у нее открылось кровотечение, за ее жизнь боролись 40 врачей. После из Владимира роженицу перевезли в Москву. Глава регионального департамента здравоохранения Александр Кирюхин заявил, что причиной осложнений может быть заболевание, которое она перенесла в детстве.

Супруг погибшей уверен, что причиной стала халатность врачей.

После была назначена ведомственная проверка. Светлана Орлова также создала специальную комиссию, которая занялась расследованием дела. Подключилось и СУ СК РФ по Владимирской области. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ранее в центре скандала оказался открытый в марте 2017 года перинатальный центр в Брянске. 9 июня работа центра была приостановлена. В СМИ появилась информация о том, что причиной может быть высокая младенческая смертность. Сообщалось, что за три месяца тут якобы умерло более 20 новорожденных.

В департаменте эту информацию опровергли, заявив, что центр не работает из-за «регламентных работ для проверки технического и медицинского оборудования». Кроме того, сообщили, что с марта в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных медицинская помощь была оказана 43 детям. Удалось сохранить жизни 32 детей.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил провести проверку перинатального центра. Также свои проверки проведут следственный комитет, прокуратура и управление Росздравнадзора.

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