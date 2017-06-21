Нижний Новгород, 21 июня, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Елизавета Солонченко избрана главой Нижнего Новгорода. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение было принято городской думой 21 июня 2017 года.

Андрей Репин @ ИА REGNUM Новый глава Нижнего Новгорода — Елизавета Солонченко

Перед голосованием Солонченко напомнила, что согласования по ее кандидатуре от генерального совета «Единой России» так и не было получено. Тем не менее она не намерена брать самоотвод и в очередной раз откладывать выборы главы города.

«Я пыталась инициировать возможность отсрочки. Но я слышу депутатов, которые не хотят нарушать регламент. Понимаю, что в случае избрания узнаю о себе много нового, но самоотвод не беру», — заявила Солонченко.

Она также добавила, что «хотела прервать традицию» избирать главу Нижнего Новгорода без согласования с Москвой, которая сложилась за 10 лет.

В качестве альтернативы при голосовании депутат Евгений Лазарев по просьбе самой же Солонченко выдвинул свою кандидатуру.

В ходе голосования большинством голосов городская дума поддержала кандидатуру Солонченко. За нее единогласно проголосовали все депутаты, даже Лазарев.

В истории Нижнего Новгорода (Горького) это второй случай, когда градоначальником становится женщина. Впервые это произошло в 1929—1930 годах, когда председателем городского Совета была Клавдия Зимина.

В политических кругах Солонченко считается «игроком» команды бывшего главы города, вице-спикера регионального Законодательного собрания Олега Сорокина, имеющего устойчивое лобби среди депутатов гордумы и Заксобрания и находящегося в противостоянии с губернатором Валерием Шанцевым.

Избрание Солонченко было ожидаемым. В преддверии заседания гордумы и в ходе самого заседания большинство депутатов из различных фракций поддержали выдвижение Солонченко на пост главы города. Ранее в поддержку ее кандидатуры высказался и губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимость в выборе нового главы Нижнего Новгорода возникла после того, как предыдущий глава города Иван Карнилин подал в отставку.

По официальной версии, отставка Карнилина была связана с достижением им пенсионного возраста. Городская дума 24 мая 2017 года удовлетворила заявление Карнилина об отставке. Его заместитель Елизавета Солонченко на этом же заседании была утверждена на пост и. о. главы города.

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Местное отделение партии «Единая Россия» 5 июня в спешном порядке провело конференцию, на который были представлены две кандидатуры на пост главы города: и. о. главы города Елизавета Солонченко и генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» Александр Котельников. По итогам голосования Солонченко получила 463 голоса. Котельников набрал всего 30 голосов.

Изначально планировалось официально избрать нового главу города на внеочередном заседании гордумы 7 июня, но единороссы решили «утрясти» вопрос назначения Солонченко с Москвой и процедура затянулась. На сегодня никакого решения генсоветом партии так и не принято.

Эксперты полагают, что это может быть связано с грядущими изменениями в региональном законодательстве и переходом Нижнего Новгорода на одноглавую систему управления, при которой функции главы города и главы городской администрации исполняет один человек. Именно такая система и существовала в Нижнем Новгороде до 2010 года, пока региональные власти не решили испробовать в Нижегородской области популярный на тот момент вариант с переходом на двуглавую систему управления муниципалитетами.

Осенью 2015 года у Солонченко уже была возможность занять пост главы города и председателя городской думы. Тогда, после избрания депутатов гордумы нового созыва, кандидатура Солонченко была одной из тех, кому предлагали занять пост главы города. Однако, в октябре 2015 года при голосовании она предпочла взяла самоотвод.

Елизавета Солонченко родилась в 1972 году в Горьком. Окончила факультет ВМК ННГУ им. Н.И. Лобачевского по специальности «Прикладная механика».

Работала в бизнес-секторе, в компаниях «Любятово» и «ВКТ». С 2002 по 2012 возглавляла компанию «ВКТ». В 2012 году избрана президентом нижегородского регионального общественного фонда поддержки Партии «Единая Россия», который возглавляла в течение двух лет.

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода IV, V и VI созывов, руководитель фракции «Единая Россия». Всегда избиралась по партийным спискам.

В 2012 году избрана заместителем главы города Нижнего Новгорода.

Секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» города Нижнего Новгорода, член президиума Нижегородского регионального политсовета партии «Единая Россия», заместитель председателя Нижегородского регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления.